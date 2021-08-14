الترجي الرياضي يتعاقد مع المهاجم الإيفواري دافيد برو كوفي لأربع سنوات

اعلن الترجي الرياضي يوم السبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعقاده مع المهاجم الايفواري دافيد برو كوفي البالغ من العمر 20 سنة إلى غاية موفى شهر جوان 2025 قادما من اكاديمية كرة القدم امادو ديالو بدجيكانو.



وكان الترجي الرياضي انتدب خلال الميركاتو الصيفي الحالي المهاجم الغاني برسيوس بواه الى غاية موفى شهر جوان 2025 والظهير الايمن للاتحاد المنستيري زياد مشموم والمهاجم النيجيري أنايو إيوالا لمدة ثلاث سنوات الى جانب تجديد عقود المدافع المحوري والقائد خليل شمام لموسم واحد وحارس المرمى معز بن شريفية والظهير الايسر امين بن حميدة لمدة ثلاث سنوات.



ويسعى الترجي الرياضي تحت قيادة مدربه الجديد راضي الجعايدي الى مزيد تعزيز رصيده البشري حتى يكون جاهزا للاستحقاقات القادمة وخاصة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم التي سيكون خلالها الفريق معفى من خوض الدور التمهيدي.



