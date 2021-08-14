الدولي التونسي سيف الدين الخاوي ينتقل الى كليرمون الفرنسي

اعلن نادي كليرمون (الدرجة الاولى الفرنسية لكرة القدم) عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي التونسي سيف الدين الخاوي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق اولمبيك مرسيليا الفرنسي.

واوضح نادي كليرمون يوم السبت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان سيف الدين الخاوي وقع على عقد لمدة عام مع امكانية تجديده بسنة اضافية.

وهو الفريق الفرنسي الخامس الذي سيدافع سيف الدين الخاوي (26 عاما) عن الوانه منذ انطلاق مشواره الاحترافي بعد تور ومرسيليا وتروا وكون.





