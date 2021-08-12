ملف الفسفاط: شقيقا نائب.. مديرون وكاتب دولة سابق من بين الموقوفين وإدراج وزير الصناعة السابق ومسؤولين بالتفتيش

وات - قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، محسن الدالي،اليوم الخميس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بخصوص آخر التطورات في ملف شبهة الفساد المالي و الإداري في استخراج الفسفاط ونقله، انه تم الاذن بالاحتفاظ بـ 14مشتبها بهم و إدراج ثلاثة مشتبه بهم لحالة الفرار.



واوضح الدالي في تصريحه ان من ضمن المحتفظ بهم على ذمة هذا الملف كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة و مراقب دولة حالي بوزارة المالية ومدير المناجم بوزارة الصناعة ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فسفاط قفصة واربعة مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالمجلس التشريعي المجمدة صلاحياته. وأضاف الدالي في تصريحه أن من بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق ونائب سابق و رئيس مدير عام سابق.



وقبل يومين قال الدالي ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، اصدرت تحجيرا للسفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط.



