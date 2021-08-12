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وزارة النقل تدعو الشركات الراجعة لها بالنظر إلى تفعيل خطوط النقل المدرسي يوم 15 أوت

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 15:19قراءة: 0 د, 39 ث
أفادت وزارة النقل واللوجستيك،الخميس، أنها تولت دعوة كافة شركات النقل تحت الاشراف، لتفعيل خطوط النقل المدرسي المعتادة بكافة الجهات المرتبطة بمراكز التلقيح المعنية يوم 15 أوت 2021، وذلك في إطار المساهمة في إنجاح يوم التلقيح المكثف، الذّي أذن به رئيس الجمهورية لفائدة الشرائح العمرية ما بين 18/ 39 سنة.

وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أنه وقع التنسيق في هذا الصدد، مع وزارة الصحة والإدارات الجهوية للنقل واللوجستيك والسلط الجهوية والمحلية لإضافة خطوط جديدة كلما دعت الحاجة تدعيما للخطوط المنتظمة، على أن يتم اعتماد وتيرة سفرات تمكّن المواطنين من التنقل في ظروف تراعي فيها إجراءات التوقي من جائحة كوفيد-19.

وستصدر شركات النقل الجهوية والوطنية، بحسب الوزارة، في القريب العاجل بلاغات موجهة للعموم تتضمن توقيت السفرات المبرمجة. وأوصت وزارة النقل واللوجستيك، عموم المواطنين بضرورة احترام إجراءات التوقي من العدوى وخاصة ارتداء الكمامات.


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