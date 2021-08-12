الملعب التونسي يلاقي يوم السبت السيلية القطري وديا

يجري الملعب التونسي بعد غد السبت لقاء وديا مع فريق السيليلة القطرية، الذي يدربه التونسي سامي الطرابلسي، في طبرقة وذلك في اطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد.



وأعلن الملعب التونسي أنّ فريق أكابر كرة القدم سيعود مباشرة بعد المباراة الى العاصمة على ان يستأنف يوم الاثنين تمارينه العادية بمركب الهادي النيفر بباردو، قبل الدخول في تربص مغلق بمركز التربصات بعين دراهم بداية من يوم 20 أوت الحالي.



يذكر أنّ الملعب التونسي كان قد خاض الى حد الآن مقابلتين وديتين، حيث تعادل في المقابلة الأولى مع الأهلي السعودي 1-1 وانهزم في المقابلة الثانية ضد النجم الرياضي الساحلي 4 - 0.



