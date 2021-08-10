مؤشر تونندكس يتطور بنسبة 81ر0 بالمائة خلال شهر جويلية 2021

وات - سجل مؤشر توننداكس تطورا بنسبة 81ر0 بالمائة خلال شهر جويلية 2021، مقابل تراجعه بنسبة 01ر2 بالمائة خلال شهر جوان 2021، ليقفل عند النقطة 52ر304 7. وتقدّر نسبة تطوّر المؤشر المرجعي لبورصة تونس منذ بداية سنة 2021 ب9ر6 بالمائة، مقابل تراجعه بنسبة 55ر7 خلال جويلية 2020.



وناهز حجم التداول، بتسعيرة البورصة، 75 مليون دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بشهر جوان 2021. وقدّر الحجم اليوم للتداول بقيمة 7ر3 مليون دينار مقابل 7ر5 مليون دينار خلال شهر جوان و1ر8 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية. وسجّلت اسهم 44 مؤسسة مدرجة نسقا تصاعديا مقابل تراجع أداء أسهم 29 مؤسّسة أخرى.



كما تراجع معدل السيولة من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة ومعدل الرضا من 53 بالمائة إلى 49 بالمائة. وفيما يتعلق بمستوى الأداء الشهري لأسهم الشركات المدرجة،فقد إرتفعت أسهم 44 شركة في حين تراجعت أسهم 27 شركة.

وشهد مؤشر توننداكس 20 المنحى نفسه محققا زيادة بنسبة 72ر0 بالمائة بعد تدحرجه بنسبة 63ر2 بالمائة خلال شهر جوان 2021.

وأقفل المؤشر عند مستوى 58ر200 3 نقطة لتقدر نسبة ارتفاعه منذ بداية السنة ب57ر7 بالمائة في حين شهد نوننداكس 20 تراجعا بنسبة 75ر8 بالمائة خلال جويلية 2021.



