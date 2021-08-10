سيدي بوزيد: تسجيل العديد من الاخلالات في تزويد المواطنين بمادة الخبز بعدد من معتمديات الولاية

تم خلال تنفيذ فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد لحملات مراقبة، تسجيل عدد من الاخلالات ارتكبها أصحاب المخابر أثرت سلبا على توفر الخبر، وذلك حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة ماهر الغريبي ل(وات).



وأوضح الغريبي انه وقع تسجيل نقص واضح في تزويد بعض المعتمديات بمادة الخبز بالرغم من توفر كميات من الفارينة المدعمة كافية لتلبية حاجيات الجهة لدى جميع أصحاب المخابز، وبين ان ذلك راجع الى تعمد عدد من أصحاب المخابز تحويل مادة الفارينة المدعمة الى خبز قصد تحقيق أرباح غير مشروعة



وأسفرت الحملات التي قامت بها الفرق بمعتمديات الرقاب ومنزل بوزيان وسوق الجديد وسيدي بوزيد المدينة عن اتخاذ عقوبات إدارية ضد 7 مخابز بسيدي بوزيد المدينة ومخبزتين بالسوق الجديد وإيقاف التزويد بالفارينة المدعمة ل4 مخابز بمعتمدية الرقاب ومخالفة 3 مخابز بمنزل بوزيان اثر ضبط تصرف في مادة الفارينة غير قانوني والإخلال بتزويد السوق بالخبز المدعم.



يشار إلى انه تم تسجيل نقص في تزويد الأسواق بمادة الخبز بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد منذ أكثر من أسبوعين حيث أصبحت المخابز تعمل فقط إلى حدود منتصف النهار وهو ما تسبب في تكون طوابير أمام المخابز قصد الحصول على الخبز بعد أن أكد عدد من أصحاب المخابز وجود نقص في التزود بمادة الفارينة اضطرهم إلى بيع كميات محدودة من الخبز.



