وزيرالصحة: الوضع الوبائي يشهد انفراجا

انعقدت بمقرّ وزارة الصحة ظهر اليوم الاثنين 9 أوت 2021 ندوة صحفيّة أشرف عليها الدّكتور علي مرابط المكلّف بتسيير وزارة الصحّة وبحضور عدد من ممثّلي مؤسّسات الدولة والمنظمات الوطنيّة والمهنيّة ومكوّنات المجتمع المدني والمتطوّعين المشاركين في اليوم الأوّل من حملة التّلقيح المكثّف ضدّ فيروس كورونا.وثمّن الدّكتور علي مرابط بهذه المناسبة جهود مختلف المتدخّلين والإعلاميين الذّين عملوا على إنجاح هذا اليوم الأوّل من حملات التّلقيح المكثّفة يوم 8 أوت الجاري وهو يوم عمل تونسي بامتياز تكاتفت فيه الجهود لدعوة المواطنين للإقبال على التلاقيح وتوفير كلّ الظروف الملائمة من موارد بشريّة ولوجستيّة لإنجاح هذا اليوم الذّي تمّ خلاله تلقيح أكثر من نصف مليون تونسي، مؤكّدا عمل وزارة الصحّة المتواصل على مزيد إحكام وتكثيف آليات التّلقيح في الفترة المقبلة لحماية صحّة المواطنين وتأمين العودة المدرسيّة والجامعيّة في أحسن الظّروف، علما وأنّ الذّين تلقّوا الجرعة الأولى يوم 8 أوت ستتمّ دعوتهم لتلقّي الجرعة الثانية يوم 29 أوت القادم.وبخصوص الوضع الوبائي، ذكر الدّكتور علي مرابط أنّ الوضع الوبائي يشهد انفراجا في عدد الإصابات الجديدة وأيضا الوفيات داعيا إلى ضرورة مواصلة التقيّد بالإجراءات والبروتوكولات الصحّية وحثّ المواطنين على التوقّي من الفيروس وإحكام التصرّف في الموارد المتاحة لمجابهة أيّ طارئ.