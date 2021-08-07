اولمبياد طوكيو - الكرة الطائرة - المنتخب الفرنسي يحرز الميدالية الذهبية

احرز المنتخب الفرنسي للكرة الطائرة الميدالية الذهبية لصنف الرجال ضمن اولمبياد طوكيو عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروسي (3-2) اليوم السبت.

وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي 25-23 و25-17 و21-25 و21-25 و15-12

وكان منتخب الارجنتين فاز بالميدالية البرونزية عقب فوزه على المنتخب البرازيلي 3-2.





