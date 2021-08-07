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اولمبياد طوكيو - الكرة الطائرة - المنتخب الفرنسي يحرز الميدالية الذهبية

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 15:37قراءة: 0 د, 14 ث
احرز المنتخب الفرنسي للكرة الطائرة الميدالية الذهبية لصنف الرجال ضمن اولمبياد طوكيو عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروسي (3-2) اليوم السبت.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي 25-23 و25-17 و21-25 و21-25 و15-12
وكان منتخب الارجنتين فاز بالميدالية البرونزية عقب فوزه على المنتخب البرازيلي 3-2.


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