صفاقس: وحدات الحرس البحري تحبط 3 عمليات هجرة غير نظامية خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 أوت الجاري

وات - أحبطت وحدات الحرس البحري بصفاقس، بالإستعانة بطائرة تابعة للوحدة الجوية للحرس الوطني، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 أوت الجاري، 3 عمليات هجرة غير نظامية.



وأوضح الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، علي العياري، في تصريح اعلامي، "ان العملية الاولى تتمثل في ضبط مركب على متنه 131 مجتازا تونسيا من ولايات صفاقس والمهدية والمنستير، تتراوح أعمارهم بين 11 و45 سنة.



وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه وبعد التحريات والابحاث من قبل فرقة الارشاد البحري بصفاقس، تم التعرف على المنظم الرئيسي لهذه العملية والاحتفاظ به على ذمة التحقيق.

وبيّن ذات المصدر، بخصوص العمليتين المتبقيتين، انه تم خلالهما ضبط مركبين على متنهما 46 مجتازا (28 في أحدهما و18 بالآخر)، لمجتازين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء و9 رضع.

وفي حصيلة إجمالية لوحدات إقليم الحرس البحري بالوسط، (التي تضم المناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس والمهدية وقرقنة والطوافة نسر)، ذكر العياري، ان هذه الوحدات تمكنت خلال الـ24 ساعة الاخيرة، من إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية، وضبط حوالي 300 مجتاز، من بينهم حوالي 180 تونسيا.



