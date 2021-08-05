نادي حمام الأنف يتعاقد مع اللاعب صابر الهمامي لمدة موسمين

أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف اليوم الخميس عن التعاقد مع اللاعب صابر الهمامي لمدة موسمين.



ويشغل صابر الهمامي خطة متوسط ميدان هجومي.



كما تجدر الاشارة الى أن الهمامي تلقى تكوينه في الترجي الرياضي التونسي قبل الإنضمام لكل من إتحاد بن ڨردان ومستقبل سليمان.



وكان نادي حمام الانف عزز صفوفه خلال هذه الصائفة بكل من الايفواري شيخ أمين ناهي وعبد المجيد الحواشي والجزائري طارق عقون والتشادي ابراهيم غودجا والمالي موسى كامارا.



ويسعى نادي حمام الانف بقيادة المدرب سامي القفصي خلال الموسم الجديد الى تثبيت مكانه في مصاف اندية الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.





