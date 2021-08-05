اسامة الدراجي ينضم الى الاتحاد المنستيري

انضم اللاعب اسامة الدراجي الى الاتحاد المنستيري حسب ما اورده نادي عاصمة الرباط على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس.



وكان الاتحاد الرياضي المنستيري، اعلن في وقت سابق، عن تعزيز صفوفه باللاعبين حمزة الجلاصي وماهر بالصغير وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 25 سبتمبر القادم.



وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد المنستيري سيخوض بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2021-2022 تحت قيادة المدرب مراد العقبي.







