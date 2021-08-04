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رسمي - راضي الجعايدي مدربا جديدا للترجي الرياضي لمدة موسمين

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 20:05قراءة: 0 د, 18 ث
اعلن الترجي الرياضي التونسي عبر صفحتها الرسمية مساء اليوم الاربعاء ان راضي الجعايدي سيكون المدرب الجديد للفريق الاول لكرة القدم لمدة موسمين.

وكان الترجي الرياضي اعلن يوم الاثنين عن تعيين حمدي القصراوي مدربا للحراس.

ويخلف الجعايدي، الذي كان يشغل خطة مدرب مساعد في فريق سيركل بروج البلجيكي، معين الشعباني الذي حقق نجاحات كبيرة مع الترجي الرياضي في المواسم الثلاثة الاخيرة.



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