   Marcel Khaleife - أمي  

وزارة النقل تدعو إلى تفعيل خطوط النقل المدرسي المعتادة بكافة الجهات المرتبطة بمراكز التلقيح المعنية

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 15:21قراءة: 0 د, 56 ث
دعت وزارة النقل واللوجستيك، الأربعاء، كافة شركات النقل التابعة لها ، إلى تفعيل خطوط النقل المدرسي المعتادة بكافة الجهات والمرتبطة بمراكز التلقيح المعنية والمعلن عنها أمس الثلاثاء من قبل وزارة الصحة.

وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار الاستعداد لإنجاح اليوم الوطني للتلقيح المبرمج يوم 8 أوت 2021، وتلقي الجرعة الثانية يوم 29 من نفس الشهر، ولمزيد تيسير عملية نقل المواطنين ذهابا وإيابا من والى مراكز التلقيح المحدثة للغرض.

كما حثت في هذا الصدد، على مزيد التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل واللوجستيك والسلط الجهوية والمحلية، لإضافة خطوط جديدة كلما دعت الحاجة تدعيما للخطوط المنتظمة، على أن يتم اعتماد وتيرة سفرات تمكن المواطنين من التنقل في ظروف تراعي فيها إجراءات التوقي من جائحة كوفيد-19.

وأفادت الوزارة، أن شركات النقل الجهوية والوطنية ستقوم في القريب العاجل بإبلاغ العموم بالسفرات المبرمجة.

وكانت وزارة النقل واللوجستيك قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تسخير وسائل النقل العمومي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء يومي 8 و29 أوت 2021، لنقل المواطنين البالغين من العمر 40 سنة فما فوق مجانا إلى مراكز التلقيح خاصة بالمناطق النائية، مع المحافظة على تمكين المواطنين من تلقي التلقيح ومراعاة إجراءات التوقي من جائحة كوفيد-19.


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