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بطولة ليبيريك التشيكية - مالك الجزيري يفوز على السلوفاكي فيليب هورانسكي ويصعد الى دور الثمانية

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 13:08قراءة: 0 د, 27 ث
وات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 285 عالميا الى الدور ربع النهائي لبطولة ليبيريك التشيكية بفوزه على السلوفاكي فيليب هورانسكي المصنف 203 عالميا 2-صفر (6-4 و6-3) في المباراة التي اقيمت يوم الاربعاء لحساب الدور ثمن النهائي.
وسيواجه مالك الجزيري في دور الثمانية الاسترالي مارك بولمانس المصنف 149 عالميا الذي تاهل على حساب الالماني ماكسميليان مارتيرير المصنف 211 عالميا 2-صفر (6-4 و6-4).
وكان مالك الجزيري ازاح في الدور السادس عشر الاسباني دافيد فيغا هيرننداز المصنف 1995 عالميا 2-صفر.
وتعتبر بطولة ليبيريك من بين دورات التحدي وتقام مبارياتها على ملاعب ترابية.





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