فتح باب التر شح للجائزة الوطنية لدور الثقافة الأكثر تميزا بعنوان سنة 2020

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لدور الثقافة الأكثر تميزا في نشاطها بعنوان سنة 2020 وذلك في اجل أقصاه موفى سبتمبر 2021 .



وتأتي الجائزة وفق المراسلة التي وجهتها الوزارة الى المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بمختلف الولايات في اطار "تحفيز العاملين بالمؤسسات الثقافية وتثمينا للمنجز الثقافي " حيث يمكن لدور الثقافة بمختلف اصنافها والمركبات الثقافية ودور الثقافة النموذجية الترشح للجائزة شرط توفرها على مجموعة من المؤيدات في علاقة بأنشطتها الثقافية .



ومن المنتظر ان تنظر لجنة مختصة صلب الادارة العامة للعمل الثقافي في ملفات الترشح المتضمنة أساسا لثلاثة مستويات وهي تقديم المؤسسة الثقافية ومصادر تمويلها ومجالات انشطتها على ان يقع لاحقا تحديد الاكثر تميزا باعتماد نظام النقاط وذلك بعد الاطلاع على التظاهرات التي نظمتها المؤسسة وشاركت فيها في اطار البرامج الوطنية وايضا الملتقيات والندوات التي نظمتها وشاركت فيها فضلا عن الاطلاع على أنشطتها الخاصة بالثقافة الرقمية والعروض الفنية الموسيقية والمسرحية السينمائية المنجزة.



كما ستنظر اللجنة ايضا في المعارض التي اقامتها المؤسسة الثقافية والرحلات والزيارات الثقافية المنجزة في اطار شهر التراث الى جانب تقييم اشعاعها وتفتحها على المحيط لاسيما مدى تعاملها مع الجمعيات والهياكل ومجمل أنشطتها في إطار النوادي .



