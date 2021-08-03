وزارة النقل: تسخير وسائل النقل العمومي يومي 8 و 29 أوت 2021 لنقل المواطنين البالغين 40 سنة ما فوق مجانا إلى مراكز التلقيح

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، الثلاثاء، انه تقرر تسخير وسائل النقل العمومي من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء يومي 8 و29 أوت 2021، لنقل المواطنين البالغين من العمر 40 سنة فما فوق مجانا إلى مراكز التلقيح خاصة بالمناطق النائية، مع المحافظة على تمكين المواطنين من تلقي التلقيح ومراعاة إجراءات التوقي من جائحة كوفيد-19.



ويتنزل هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، تبعا للأمر الرئاسي عدد 77 لسنة 2021 المؤرخ في 28 جويلية 2021، والمتعلّق بإحداث قاعة عمليات لإدارة هذه الجائحة ، وتنفيذا للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 أوت 2021 حول الاستعدادات الخاصة بتنظيم اليوم الوطني للتلقيح المزمع إجراؤه يوم 8 أوت 2021 والذي على إثره سيتم تلقي الجرعة الثانية يوم 29 أوت 2021.



