المنستير: حجز أكثر من ألف طن من البطاطا بأربعة مخازن تبريد عشوائية (المدير الجهوي للتجارة)

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، على مستوى 4 مخازن تبريد عشوائية غير مصرح بها، أكثر من ألف طن من البطاطا، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المدير الجهوي للتجارة، أحمد المثلوثي.

وأوضح المثلوثي، لـ(وات)، أنّ فرق المراقبة حجزت اليوم حوالي 200 طن من البطاطا في أحد مخازن التبريد العشوائية غير المصرح بها في الجهة وبقية الكمية يومي الخميس والسبت الفارطين، ووقع وضع كامل هذه الكمية على ذمة الإدارة الجهوية للتجارة، ليقع تزويد السوق والمسالك القانونية بولاية المنستير منها عند الحاجة.



وقد انطلقت مصالح الإدارة، منذ 3 أيام في تنظيم حملة للتصدي لمخازن التبريد العشوائية غير المصرح بها بالجهة، لمراقبة مدى توفر المخزون بالجهة من الخضر والغلال وخاصة من منتوج البطاطا.



من جانب آخر، أفاد ذات المصدر، بأنه انطلق منذ يوم الخميس الفارط، تزويد الولاية بحوالي 30 لترا من الزيت المدعم، وبأن العملية متواصلة، حيث تُضخ بالجهة يوميا كمية تتراوح بين 20 و25 ألف لترا، مرجحا عودة تزويد مسالك التوزيع بالجهة من هذه المادة إلى نسقها العادي في غضون الأسبوع الجاري.

وعرفت الجهة تحسنا كبيرا في العرض بالنسبة إلى الأسماك خلال نهاية الأسبوع الماضي، إذ وقع توفير كميات من الأسماك بأسعار معقولة خاصة من السمك الأزرق، من ذلك أنّ سعر الكيلوغرام الواحد من "السردينة" تراوح بين 2 و3 دنانير، و"السكمري" بين 5 و10 دنانير، و"المرجان" بين 7 و13 دينارا.

وحافظت سوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين على ورود كمية من الخضر والغلال تراوحت بين 250 و300 طن، وهي كمية أقل نسبيا من العادة، غير أنّ "وضعية التزود طيّبة بصفة عامة"، وفق تقدير المصدر ذاته.





