منوبة :استخراج جثمان ضحية كورونا تم تسليمه بالخطأ لاعوان الدفن ببلدية الجديدة

وات -

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة عشية اليوم باستخراج جثمان ضحية كورونا كانت دفنت امس بمقبرة الجديدة، بعد ان تبين انه تم تسلمها على وجه الخطأ من مستشفى الرابطة اثر وفاتها الاربعاء المنقضي.وتفيد المعطيات المتوفرة عن الحادثة وفق تاكيد رئيس بلدية الجديدة خالد العويني لمكتب وات بمنوبة، ان عائلة بالمنطقة فقدت ابنتها وهي ام تبلغ من العمر 44 عاما بعد اصابتها بفيروس كورونا تسلمت امس جثمانا يفترض انه للفقيدة،تولى اعوان الدفن بالبلدية دفنه وفق البروتوكول الصحي..غير انه تم اعلام عائلة الفقيدة اليوم بان الجثمان الذي تسلموه هو لامراة، اخرى .وقد تم استخراج الجثمان من مقبرة الجديدة وتسليمه للمستشفى من جديد .وتوجهت العائلة للمستشفى لتتسلم جثمان ابنتها ، وقام اعوان بلدية الجديدة بدفنه مساء اليوم وفق تاكيد نفس المصدر.