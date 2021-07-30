عمادة المهندسين ترفض تسجيل خريجي المدارس الهندسية الخاصّة غير المعتمدة دوليا

أعلمت عمادة المهندسين التونسيين كافّة المدارس الهندسية الخاصّة غير المُعتمدة دوليا أنّه سيتمّ رفض تسجيل خريجيها بجدول العمادة ابتداءً من السنة الجامعية القادمة 2021- 2022ودعت عمادة المهندسين، في بلاغ أصدرته الجمعة، التلاميذ الراغبين في دراسة الهندسة إلى التوجه نحو المدارس المعتمدة من هيئات دولية مُتخصّصة لضمان جودة التكوين ومرونة الإندماج في سوق الشغلوكانت عمادة المهندسين قد شددت، في بلاغ أصدرته يوم 10 جويلية 2018، على ضرورة تأهيل مدارس التكوين الهندسي من طرف هيئات مُعتمدة دُوليا لهذا الغرض وذلك قبل سنة 2022يذكر أن مُمارسة مهنة الهندسة في تونس تخضع للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 والمُصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 والمُنقّح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 والذي يشترط بالأساس أن يكون المهندس مُتخرّجا من مؤسّسة تعليم عال مُعترفا بها ومُرسّما بجدول عمادة المهندسين التونسيينويعتبر كلّ من يُخالف هذين الشرطين مباشرا للمهنة بصفة غير شرعية ومُنتحلا لصفة مهندس، وبذلك يُعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية