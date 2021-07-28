اعمال توثيقية لعرض "24 عطر" لمحمد علي كمون

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البوم مزدوج وفيلم وثائقي وموقع الكتروني هي حصيلة الاعمال التوثيقية للعرض الفني "24 عطر" الذي كان قد قدمه المؤلف الموسيقي وعازف البيانو محمد علي كمون للجمهور العريض في العديد من المسارح في تونس والخارج حيث بامكان المتلقي الحصول على نسخة رقمية من العرض واثراء المكتبة الفنية بمقتطفات منه لكونه يوثق لجملة من الانماط الموسيقية التراثية التي تزخر بها تونس في مختلف الربوع .وحسب ما افاد به محمد علي كمون /وات/ فقد "انطلق الاشتغال لتوثيق عرض "24عطر"منذ فترة ليكون في متناول المتلقي في مرحلة اولى ولتوثيق حصيلة من الاعمال الموسيقية التراثية التي تم النبش فيها وابرازها بشكل فني وفرجوي بعد جهود مضنية من البحث والاستماع الى قامات الفن الشعبي والتراث الموسيقي الاصيل في مختلف مناطق البلاد من شمالها الى جنوبها".ونوه محمد علي كمون بالمساهمة المتميزة للاتحاد الاوروبي وتحديدا صندوق "تفنن" الذي تولى دعم وتمويل عملية التوثيق للمحافظة على محتوى عرض "24عطر" في شكل البوم مزدوج وكتيب يتضمن كلمات اغاني العرض وبعض الرسومات من تصميم رؤوف الكراي الى جانب احداث موقع الكتروني لرسم ملامح العرض من مختلف الجوانب الفنية ومسارات انجازه ".ويشار الى انطلاق المؤلف الموسيقي وعازف البيانو محمد علي كمون في الاعداد لعرض فني جديد بعنوان "نوبة غرام" وهو عبارة عن كوميديا موسيقية متضمنة لنصوص شعرية لسرين الشكيلي حيث يعمل محمد علي كمون على تلحينها ضمن مناخات موسيقية تراوح بين فترة العشرينات والفترة الحالية بمشاركة اصوات شابة على غرار الاختين ملكة ويسر الشارني الى جانب صوت الفنان محمد بن صالح .