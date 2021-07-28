الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 28 جويلية

وات -

توزر: تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وانخفاض مؤشر انتشار الفيروس



سليانة: تطعيم 2157 شخصا بمعتمديتي العروسة وبوعرادة في غضون يومين خلال حملة التلقيح المشتركة

سجلت ولاية توزر 164 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جملة 471 نتيجة تحليل أي بنسبة إيجابية قدرها 34 بالمائة، وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة.وبين المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت ل(وات) ان الاصابات توزعت الى 101 إصابة في معتمدية توزر، و36 اصابة في نفطة، و17 اصابة في دقاش، و10 إصابات في تمغزة، ويتواصل في الفترة الحالية تسجيل حالات إيجابية مرتفعة بنسب تتراوح بين 30 و35 بالمائة.وأضاف أن حالات الايواء في المستشفيات ارتفعت الى 50 مصابا منهم 5 مصابين في قسم الإنعاش و20 مصابا في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و14 مصابا بالمستشفى الجهوي بدقاش و6 مصابين بالمستشفى المحلي بنفطة و5 مصابين بالمستشفى المحلي بتمغزة.ورغم تواصل ارتفاع الحالات الإيجابية، شهدت الجهة انخفاضا في مؤشر انتشار الفيروس الى أقل من 1000 إصابة على كل 100 ألف ساكن، فضلا عن انخفاض نسبة الوفيات من بين الحالات المسجلة بفصل حملات التلقيح الموجهة للفئة العمرية فوق 60 سنة والتي مكنت من تحقيق نسبة تغطية تناهز 95 بالمائة لهذه الفئة، وفق ذات المصدر.وبين ثابت أن حملات التلقيح المتنقلة متواصلة في مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية بكامل الولاية خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم للفئة العمرية فوق 40 سنة، معربا عن الامل في الانتهاء من تلقيح الفئات العمرية من 40 سنة فما فوق مع نهاية شهر سبتمبر أي ما يعادل 30 ألف مواطن ما يعيد الحياة الى نسقها العادي في الجهة.قامت مصالح الصحة العسكرية بالإشتراك مع مصالح الصحة بولاية سليانة بتطعيم 2157 شخصا ضد فيروس "كورونا" في غضون يومين بمعتمديتي العروسة وبوعرادة، وذلك في اطار حملة التلقيح المشتركةوذكر العميد طبيب رياض العلاني في تصريح ل(وات) أن عدد الأشخاص الملقحين بلغ خلال اليوم الأول 1080 شخصا و1077 شخصا خلال اليوم الثاني، لافتا إلى أن حملة التلقيح بفرقها الأربعة(2 فرق قارة و2 فرق متنقلة) التي إنطلقت أول أمس الإثنين بالمعتمديتين ستتواصل إلى غاية يوم الجمعة القادم لتطعيم أكبر عدد من الأشخاص خاصة في المناطق النائية والتي يصعب الولوج إليهامن جهته، قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة حسن المناعي أن مصالح الصحة بالجهة بصدد التنسيق مع المصالح المعنية قصد فتح مراكز الصحة الأساسية بمختلف المعتمديات في الأيام القليلة القادمة إلى جانب القيام بحملات تلقيح متنقلة بعدد من الأرياف لتطعيم أكبر عدد من الأشخاصوأضاف في سياق متصل بوباء "كورونا" أن طاقة الإستيعاب بالمستشفيات المحلية بلغت 70 بالمائة و95 بالمائة بالمستشفى الجهوي، واشار إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت أمس الثلاثاء 42 بالمائة بعد تسجيل 90 حالة إيجابية وحالتي وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروسوتتوزع الإصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 29 اصابة بسليانة المدينة و20 اصابة ببوعرادة و14 اصابة بسيدي بورويس و9 اصابات بمكثر و8 اصابات بالكريب و5 اصابات بقعفور و3 اصابات بالروحية، وحالتين ببرقو