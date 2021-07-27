الاتحاد الإفريقي يعبر عن تمسكه باحترام الدستور التونسي وتعزيز الحوار

وات - عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، اليوم الثلاثاء، عن تمسك المفوضية بالاحترام الصارم للدستور التونسي والحفاظ على السلام الضروري ورفض جميع أشكال العنف وتعزيز الحوار السياسي لحل القضايا المطروحة، وفق بلاغ نشره الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي.

كما دعا فقي محمد، أثناء مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إلى الاستجابة إلى التطلعات المشروعة للشعب التونسي وخاصة شبابه مشيرا إلى أنه يتابع الوضع في تونس عن كثب.





