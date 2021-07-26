انسحاب المحتجين من أنصار حركة النهضة من محيط مقر البرلمان

أفادت وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أنصار حركة النهضة المحتجين في محيط مقر امجلس نواب الشعب بباردو، قد انسحبوا من المكان.وكان أنصار النهضة المحتجين حاولوا اقتحام مقر المجلس قبل أن تتصدى لهم الوحدات الأمنية.ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.