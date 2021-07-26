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فريدة العبيدي ..الفصل 51 من الدستور يخول للبرلمان الانعقاد بأي مكان خارج مقره بالعاصمة

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 15:43قراءة: 1 د, 12 ث
وات - قالت النائب عن حركة النهضة فريدة العبيدي أن الفصل 51 من الدستور يسمح للبرلمان بالانعقاد خارج مقره بتونس العاصمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيناقش ويحدّد من خلال مكتب المجلس.

وقالت العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين أن "انعقاد مكتب البرلمان عن بعد ظهر اليوم يؤكد استمرار ية عمل المجلس ويؤكد على مخالفة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد للدستور وتحديدا للفصل 80 منه، حيث لا يمنحه هذا الفصل صلاحية تجميد عمل البرلمان، بالإضافة إلى أنه لم يتشاور في الأمر مع رئيس البرلمان".


وينص الفصل 51 من الدستور ان مقر مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

أما في ما يهم رئيس الحكومة هشام مشيشي، أشارت فريدة العبيدي الى أن حركة النهضة "ترفض طريقة الإعلان عن إقالة رئيس الحكومة، وتؤكد أنه ليس من صلاحيات قيس سعيد إقالة المشيشي"مبينة أن حركة النهضة "تعتبر أن كل مؤسسات الدولة قائمة".

وأفادت العبيدي أنه "ليس لديها معلومات عن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قائلة "لا نعرف مصيره .. وتطرح حول وضعه تساؤلات عديدة " قائلة انه "يمكن أن يكون في خطر" .

يذكر ان رئاسة الجمهورية اصدرت مساء امس بلاغا اشارت فيه الى انه بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرارات تتعلق باعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي،وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب .

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229803

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 26 Juillet 2021 à 16h 15m |           
برلمان داخل السور او خارجه لم يعد ينفع و انتهت صلاحياته مع انتهاء البث المباشر وجع رأس

Citoyenlibre  ()  |Lundi 26 Juillet 2021 à 15h 44m |           
يا بنتي فك عليك رآك تلعب بالنار

Charles  ()  |Lundi 26 Juillet 2021 à 15h 38m |           
Ca commence le bruit du tam tam



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