اولمبياد طوكيو - رفع الاثقال - 55 كلغ سيدات - نهى الاندلسي في المرتبة الثامنة

وات -

انهت الرباعة التونسية الشابة نهى الاندلسي (23 سنة) مشاركتها في اولمبياد طوكيو في المرتبة الثامنة من مجموع 14 رباعة ضمن منافسات وزن 55 كلغ في رياضة رفع الاثقال بعد ان رفعت في المجموع 196 كلغ (88 كلغ في الخطف و108 في النتر).والت المرتبة الاولى للمسابقة الى الفليبينية هيديلين دياز(224 كلغ رقم قياسي اولمبي) متقدمة على الصينية كيوون لياو (223 كلغ) والكازاخستانية زولفيا شينشانلو (213 كلغ).27 جويلية : شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ28 جويلية : كارم بن هنية - وزن 73 كلغ المجموعة الأولى31 جويلية : رمزي بهلول - وزن 81 كلغ3 أوت: أيمن باشا - وزن 109 كلغ