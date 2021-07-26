اولمبياد طوكيو - رفع الاثقال - 55 كلغ سيدات - نهى الاندلسي في المرتبة الثامنة

وات - انهت الرباعة التونسية الشابة نهى الاندلسي (23 سنة) مشاركتها في اولمبياد طوكيو في المرتبة الثامنة من مجموع 14 رباعة ضمن منافسات وزن 55 كلغ في رياضة رفع الاثقال بعد ان رفعت في المجموع 196 كلغ (88 كلغ في الخطف و108 في النتر).
والت المرتبة الاولى للمسابقة الى الفليبينية هيديلين دياز(224 كلغ رقم قياسي اولمبي) متقدمة على الصينية كيوون لياو (223 كلغ) والكازاخستانية زولفيا شينشانلو (213 كلغ).
وفي ما يلي برنامج منافسات بقية الرباعين التونسيين في اولمبياد طوكيو:
27 جويلية : شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ
28 جويلية : كارم بن هنية - وزن 73 كلغ المجموعة الأولى
31 جويلية : رمزي بهلول - وزن 81 كلغ
3 أوت: أيمن باشا - وزن 109 كلغ
والت المرتبة الاولى للمسابقة الى الفليبينية هيديلين دياز(224 كلغ رقم قياسي اولمبي) متقدمة على الصينية كيوون لياو (223 كلغ) والكازاخستانية زولفيا شينشانلو (213 كلغ).
وفي ما يلي برنامج منافسات بقية الرباعين التونسيين في اولمبياد طوكيو:
27 جويلية : شيماء الرحموني - وزن 64 كلغ
28 جويلية : كارم بن هنية - وزن 73 كلغ المجموعة الأولى
31 جويلية : رمزي بهلول - وزن 81 كلغ
3 أوت: أيمن باشا - وزن 109 كلغ
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