   Abdelwahab - الكرنك  

الاتّحاد يشدّد على ضرورة التمسّك بالشرعية الدستورية ويدعو الى تحديد مدّة تطبيق الاجراءات الاستثنائية والاسراع بانهائها

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 13:23قراءة: 0 د, 37 ث
صدر الاثنين 26 جويلية، الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا شدد من خلاله على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم وفق البيان.

وأكّد الاتحاد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها.


كما أكّد على ضرورة ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.



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