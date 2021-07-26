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اولمبياد طوكيو - ملاكمة - التونسية خلود الحليمي تنهزم في الدور ثمن النهائي

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 13:16قراءة: 0 د, 19 ث
وات - انهزمت الملاكمة التونسية خلود الحليمي امام اليابانية سينا ايري (0-5) اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي من منافسات وزن الريشة (54-57 كلغ) ضمن اولمبياد طوكيو.

وبهذه الهزيمة تغادر الممثلة الاولى للملاكمة التونسية الالعاب الاولمبية بصفة مبكرة.


وتستهل الممثلة الثانية للملاكمة التونسية مريم الحمراني من جهتها منافسات الوزن الخفيف (57-60 كلغ) يوم الجمعة القادم بالتباري مع الجزائرية ايمان خليف في الدور ثمن النهائي.

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