اولمبياد طوكيو - ملاكمة - التونسية خلود الحليمي تنهزم في الدور ثمن النهائي

وات - انهزمت الملاكمة التونسية خلود الحليمي امام اليابانية سينا ايري (0-5) اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي من منافسات وزن الريشة (54-57 كلغ) ضمن اولمبياد طوكيو.
وبهذه الهزيمة تغادر الممثلة الاولى للملاكمة التونسية الالعاب الاولمبية بصفة مبكرة.
وتستهل الممثلة الثانية للملاكمة التونسية مريم الحمراني من جهتها منافسات الوزن الخفيف (57-60 كلغ) يوم الجمعة القادم بالتباري مع الجزائرية ايمان خليف في الدور ثمن النهائي.
وبهذه الهزيمة تغادر الممثلة الاولى للملاكمة التونسية الالعاب الاولمبية بصفة مبكرة.
وتستهل الممثلة الثانية للملاكمة التونسية مريم الحمراني من جهتها منافسات الوزن الخفيف (57-60 كلغ) يوم الجمعة القادم بالتباري مع الجزائرية ايمان خليف في الدور ثمن النهائي.
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