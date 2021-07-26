اولمبياد طوكيو - ملاكمة - التونسية خلود الحليمي تنهزم في الدور ثمن النهائي

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انهزمت الملاكمة التونسية خلود الحليمي امام اليابانية سينا ايري (0-5) اليوم الاثنين في الدور ثمن النهائي من منافسات وزن الريشة (54-57 كلغ) ضمن اولمبياد طوكيو.وبهذه الهزيمة تغادر الممثلة الاولى للملاكمة التونسية الالعاب الاولمبية بصفة مبكرة.وتستهل الممثلة الثانية للملاكمة التونسية مريم الحمراني من جهتها منافسات الوزن الخفيف (57-60 كلغ) يوم الجمعة القادم بالتباري مع الجزائرية ايمان خليف في الدور ثمن النهائي.