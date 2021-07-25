رئيس البرلمان العربي يهنئ تونس بعيد الجمهورية

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي تونس قيادة وحكومة وشعبا بعيد الجمهورية.وأكد في بلاغ صدر اليوم الأحد عن البرلمان أن الذكرى 64 لتأسيس الجمهورية التونسية، هي ذكرى وطنية خالدة رسخت استقلال الجمهورية التونسية ودشنت عهداً جديداً من الحرية والتنمية.وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الخالصة للشعب التونسي بالتعافي السريع والآمن من الأزمة الحالية، والمزيد من التقدم والازدهار.