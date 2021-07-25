   Om Kalthoum - عودت عيني  

رئيس البرلمان العربي يهنئ تونس بعيد الجمهورية

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 12:50قراءة: 0 د, 19 ث
هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي تونس قيادة وحكومة وشعبا بعيد الجمهورية.

وأكد في بلاغ صدر اليوم الأحد عن البرلمان أن الذكرى 64 لتأسيس الجمهورية التونسية، هي ذكرى وطنية خالدة رسخت استقلال الجمهورية التونسية ودشنت عهداً جديداً من الحرية والتنمية.


وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته الخالصة للشعب التونسي بالتعافي السريع والآمن من الأزمة الحالية، والمزيد من التقدم والازدهار.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229724



En continu

Toutes les news

الأحد 25 جويلية 2021 | 15 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:34 16:16 12:33 05:19 03:36
43°
42°% 9:الرطــوبة
تونــس27°
4.63 كم/س
:الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
42°-2741°-2738°-2739°-2643°-27
  • Avoirs en devises
    20378,1

  • (23 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30333 DT        1$ =2,80440 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juill)   2869,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة