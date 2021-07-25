الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 25 جويلية

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سليانة: 4 حالات وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

الكاف: تسجيل 07 وفيات و182 إصابة جديدة بفيروس الكورونا

تورز :حالة وفاة بكورونا و158 اصاية جديدة



سجّلت ولاية سليانة، أمس السبت، 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 105 إصابات جديدة، ارتفعت بموجبها حصيلة الوفيات بالجهة إلى 413 وفيات، والإصابات إلى 12 ألفا و271 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.وتتوزع إلاصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 22 إصابة بسليانة المدينة، و20 ببوعرادة، و17 بقعفور، و12 بمكثر، و9 بالكريب، و8 بسيدي بورويس، و7 بالروحية، و5 بمعتمديتي برقو وكسرى.ويبلغ، حاليا، عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 38 حالة، من بينها 8 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 74 مصابا.أممأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة، عن تسجيل 07 حالات وفاة و182 إصابة جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك تبعا لصدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 365عينة رفعت بتاريخ 23 جويلية.ووفق الإحصائية الأخيرة، ارتفع عدد الوفيات إلى 476 شخصا، وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14962، منهم 13360 حالة تعاف.كما أشار التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي لفيروس كورونا، إلى تواصل الضغط على المستشفيات، من خلال تواصل قبول المصابين بالكوفيد، حيث يقيم 111 شخصا في مختلف مستشفيات الولاية، ومنهم 13 في أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إل 1602، وهم يمثلون حصيلة الاصابات الجملية المسجلة بالجهة خلال الأيام العشرة الأخيرة.سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر امس السبت حالة وفاة جديدة ما يرفع اجمالي الوفيات بسبب جائحة كورونا في الجهة الى 210 وفيات وفق ما صرح به لوات رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.كما أحصت 158 حالة إيجابية جديدة أصيبت بفيروس كورونا عقب تلقيها نتائج 450 تحليل مخبري لعينات رفعت أيام 19 و21 و22 جويلية الجاري.وتصبح الحالة الوبائية في الجهة بحسب المصدر ذاته تشير الى انخفاض الحالات النشطة الى 581 حالة حاملة للفيروس حاليا وتطور حالات الشفاء الى 9510 حالة تعاف وذلك من جملة 10360 إصابة منذ ظهور الوباء فضلا عن ارتفاع حالات الايواء في المستشفيات الى 44 حالة موزعين الى 5 في قسم الإنعاش الطبي و23 في قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بتوزر ويتوزع العدد المتبقي على أقسام كوفيد بمستشفيات نفطة ودقاش وتمغزة.كما ارتفع مجموع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا الى 16379 من بينهم 7840 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.