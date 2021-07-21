وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان كمال الدين الغانمي

نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان والممثل كمال الدين الغانمي الذي وافته المنية اليوم الاربعاء بعد صراع مع المرض.



وقد عرف الفقيد بغزارة اعماله المسرحية والدرامية حيث شارك في عدة اعمال مسرحية ضمن جمعية النجاح المسرحي وجمعية الحبيب الحداد للمسرح وجمعية الامل الجديد للمسرح بباجة من بينها "هذا علاش" و"رحلة الى الملك" و"عنترة لا يموت مرتين" و"ناسك رحلوا" وغيرها .

كما كانت للراحل كمال الدين الغانمي مشاركات في العديد من المهرجانات والتظاهرات الوطنية والدولية بكل من سوريا والمغرب والجزائر وفرنسا وحصدت الفرق المسرحية التي عمل بها العديد من الجوائز والتتويجات مثلما شارك في اعمال درامية من انتاج التلفزة الوطنية من بينها "اخوة وزمان" و"خطى فوق السحاب" وغيرها .



