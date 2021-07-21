الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 21 جويلية

وات -

منوبة : تسجيل 14 حالة وفاة، و199 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا و130 حالة شفاء



توزر: ثلاث وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية ومخزون الاوكسيجين بمستشفيات الجهة كاف فقط لـــ 24 ساعة

قبلي: قرب تزويد المستشفى الجهوي بمادة الاوكسيجين وإجلاء 3 مرضى مساء أمس نحو عدد من المستشفيات المجاورة

سجّلت ولاية منوبة أوّل أمس الاثنين 14 حالة وفاة جراء فيروس كورونا وتوفّي أصغرهم عمرا، من مواليد 1980 ، في معتمدية المرناقية ، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم الاربعاء.وتوزّعت حالات الوفاة حسب المعتمديات، على 03 حالات بمنوبة و02 حالات بكل من دوار هيشر ووادي الليل والبطان والمرناقية وطبربة، وحالة ببرج العامري ، ليرتفع بذلك اجمالي حالات الوفاة الى 742 حالة منذ بداية الجائحة.ورصدت في الجهة امس الثلاثاء أوّل ايام عيد الاضحى ، 199 حالة، اكتشفت عبر الاختبارات السريعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى 4227 حالة ، وتستقر حالات الايواء الى 109 حالات بقسمي الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي في طبربة .وسجّلت الجهة أيضا، 130 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 19839 حالة من جملة 24908 حالة اصابة ، منذ انتشار الجائحة .وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة ( 1265 حالة)، ووادي الليل (831 اصابة)، وطبربة (704حالة)، والجديدة (425 حالة) ثم المرناقية (399 حالة)، ومعتمدية دوّار هيشر(351 حالة)، والبطان ( 130 حالة)، وبرج العامري(122 حالة) .يذكر ان حملة التلقيح بالمركز الجهوي للتلاقيح بمركز الطبّ المدرسي والجامعي امس الثلاثاء شملت 845 منتفعا أغلبهم من الشباب.أحصت المصالح الصحّية في ولاية توزر ثلاث وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع وعشرين الماضية اثنتان في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر ووفاة واحدة في قسم الكوفيد بالمستشفى المحلي بدقاش ما يرفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الجائحة الى 204 وفيات وفق ما ذكره لــ(وات) رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني .وبيّن في نفس السياق أنه بالنظر الى عدم الحصول على نتائج تحاليل جديدة بسبب عطلة العيد فإن عدد الإصابات المعلن ما يزال في حدود 1028 إصابة منهم 9362 حالة تعافي بعد شفاء 140 مصابا في اليومين الماضيين وبقاء 642 حالة نشطة.وأشار الى أن المستشفيات تأوي حاليا 34 مصابا منهم 4 في قسم الإنعاش الطبي و16 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و7 في كل من مستشفيات نفطة ودقاش مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا الى 15098 شخصا منهم 1025 تلقوا التطعيم يوم العيد خلال الحملة الاستثنائية وتلقى 7408 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح.ولاحظ ممثل الإدارة الجهوية للصحة في جانب آخر أن مخزون الاوكسيجين الطبّي المتوفّر بمستشفيات توزر ونفطة ودقاش التي تأوي مرضى في حاجة الى الاوكسيجين كافية فقط خلال 24 ساعة القادمة الى حين التزوّد بكميات إضافية خلال هذا اليوم، موضّحا أن مستشفى توزر يتوفّر به حاليا 1483 متر مكعّب من الاوكسيجين أي بنسبة 56 بالمائة من طاقة الخزن المتوفرة لديه في حين يتوفر مستشفى نفطة وكذلك مستشفى دقاش على قرابة 15 بالمائة من إمكانيات الخزن.أكّدت مديرة المستشفى الجهوي بقبلي، سلوى المرغني، أنّه من المنتظر أن يتمّ تزويد المستشفى بمّادة الأوكسيجين بعد أقلّ من ساعة في ظلّ التأكّد من قرب وصول الشاحنة التزويد الى الجهة.وأشارت إلى أنّه وكإجراء استباقي لمزيد التحكم في مادة الاكسجين وضمان عدم نفاذها على المرضى تم مساء أمس، الثلاثاء، إجلاء 3 من المصابين بفيروس كورونا تمّ توجيه اثنين منهما إلى المستشفى الجهوي بولاية قابس وواحد الى المستشفى العسكري بولاية صفاقسوأوضحت، المرغني، أنّ المستشفى الجهوي تجاوز مرحلة الخطر، التّي شهدها مساء أمس، الثلاثاء، في ما يتعلق بتوفر الأوكسيجين ذلك ان عمليّة التزويد الوشيكة ستوفر للمؤسّسة ما يكفيها من الاكسجين لمدّة ثلاثة أيّام.وأشارت إلى وجود 6 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، حاليا، بقسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي ومثلهم بقسم الانعاش الطبّي، الذّي بات مخصّصا فقط لحاملي الفيروس.وأفادت أنّ عمليّة الاجلاء، التّي تمت مساء أمس ليست الاولى من نوعها التي يقوم بها المستشفى الجهوي بقبلي إذ تمّ خلال الليلة الفاصلة بين يومي 18 و19 جويلية 2021 إجلاء 3 مرضى آخرين. وتمّ توجيه إثنين منهم إلى المصحّة العسكريّة متعددة الاختصاصات بقبلي وواحد الى المستشفى العسكري بصفاقس علاوة على القيام سابقا بتجميع عدد من قوارير الاوكسجين من المستشفيات .المحلية ووضعها على ذمة المستشفى الجهوي