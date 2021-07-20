بطولة نور سلطان (4) - مالك الجزيري يتاهل الى الدور الثاني

وات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري، المصنف 283 عالميا، الى الدور الثاني لبطولة التحدي نور سلطان 4 بكازاخستان بفوزه على الروسي اليكسي زاخاروف المصنف 403 عالميا 2صفر (6-صفر و6-2) في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء.

وسيلاقي مالك الجزيري في الدور القادم الكندي بيتر بولنسكي المصنف 241 عالميا الذي ازاح الروسي ارتيم دوبريفني المصنف 420 عالميا 2-صفر (7-5 و7-6).





