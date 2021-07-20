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بطولة نور سلطان (4) - مالك الجزيري يتاهل الى الدور الثاني

Publié le Mardi 20 Juillet 2021 - 16:11 قراءة: 0 د, 18 ث
وات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري، المصنف 283 عالميا، الى الدور الثاني لبطولة التحدي نور سلطان 4 بكازاخستان بفوزه على الروسي اليكسي زاخاروف المصنف 403 عالميا 2صفر (6-صفر و6-2) في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء.
وسيلاقي مالك الجزيري في الدور القادم الكندي بيتر بولنسكي المصنف 241 عالميا الذي ازاح الروسي ارتيم دوبريفني المصنف 420 عالميا 2-صفر (7-5 و7-6).


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