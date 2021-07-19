بنزرت: تقدم موسم الحصاد بنسبة 85 في المائة وتجميع 1،6 مليون قنطار من الحبوب

وات -

بلغت نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية بنزرت إلى غاية اليوم الاثنين، 85 في المائة، وتم تجميع ما يناهز الـ1،6 مليون قنطار من الحبوب، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، الحبيب مرابط.وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان هذه النسبة والكمية المجمعة تعتبر قياسية خاصة وان الموسم لا يزال متواصلا، وكذلك مقارنة بالموسم الفارط الذي لم تتجاوز خلالها الكمية المجمعة طيلة كامل الموسم الـ1،5 مليون قنطار، وفق تقديره.وأضاف، أنه تم اجلاء الكميات المجمعة في الهواء الطلق او الاحواض الاسترالية من خلال اجلاء الى الان حوالي 500 الف قنطار وتأمينها من قبل مصالح ديوان الحبوب.ولاحظ المصدر ذاته، ان موسم الحصاد ووفق التقديرات الاولية، سيكون "ممتازا"، حسب قوله، حيث ستتجاوز الكميات المجمعة حتى نهاية الموسم الحالي والمبرمجة الى غاية منتصف شهر اوت المقبل، الصابة القياسية المجمعة خلال الموسم قبل الفارط، والتي بلغت 1،7 مليون قنطار.وكان موسم الحصاد بولاية بنزرت، قد أعطى إشارة انطلاقه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بمعتمدية ماطر يوم 5 جوان الفارط، كما تم العمل بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والمنظماتية والمهنية ككل لتوفير كل المستلزمات من خلال توفير 310 آلات حاصدة، منها 70 بالمائة منها مجهزة بخزان او بمصب، مما يقلل من استعمال الاكياس، فضلا عن وضع حوالي 2500 طن من تل الربط على ذمة الفلاحين، وتهيئة 26 مركز تجميع.يشار إلى ان قطاع الحبوب بولاية بنزرت، يساهم بـ12 بالمائة من الإنتاج الوطني، وتحتل مساحة الحبوب المبذورة المرتبة الرابعة على الصعيد الوطني بعد ولايات باجة والكاف وجندوبة.كما يساهم قطاع الحبوب بـ23 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الجهوي، وتمثل مساحة الحبوب المبذورة بالجهة 55 بالمائة من مساحات الزراعات الكبرى بالجهة. ويحتل القمح الصلب نسبة 70 بالمائة من مساحات الحبوب، ومعدل التجميع الـ60 بالمائة، وفق معطيات مصالح مندوبية التنمية الفلاحية ببنزرت.