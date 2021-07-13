نادي حمام الانف يتعاقد مع المهاجم التشادي غودجا والمدافع الجزائري عقون

اعلن نادي حمام الانف العائد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن تعاقده مع المهاجم التشادي ابراهيم عزاز غودجا والمدافع الجزائري طارق عقون.

وذكرت الصفحة الرسمية لفريق الضاحية الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان ابراهيم عزاز غودجا يبلغ من العمر 18 عاما ووقع على عقد لمدة ثلاث سنوات قادما من اليكت سبورت التشادي في حين امضى طارق عقون (24 عاما) على عقد الى غاية 2023 مع امكانية التمديد بسنة اضافية قادما من نادي بلانشكو (الدرجة الثانية التشيكية).

وكان نادي حمام الانف تعاقد مع المدرب سامي القفصي خلفا لعبد الحي بن سلطان الذي تحول لخوض تجربة فنية ضمن فريق المغرب الفاسي كمدرب مساعد لمواطنه فتحي جبال.





