مشروع "كتب من الضفتين": تونس في حوار المتوسط ​​عبر بوّابة الكتاب

"كتب من الضفتين"، هو مشروع أطلقه المعهد الفرنسي بقيمة جملية بلغت 80 ألف أورو. ويهدف إلى تعزيز الحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال الإسهام في التعاون حول الكتاب، لدعم الترجمة بين الفرنسية والعربية ودعم قطاع الكتاب في تونس والجزائر والمغرب. وقد تم تحديد يوم 10 سبتمبر القادم آخر موعد للتقديم في هذا المشروع، وفق ما أعلنت عنه سفارة فرنسا بتونس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.هذا المشروع المنبثق عن قمة ضفتيْ المتوسط، سيستمر من شهر جوان 2021 إلى شهر فيفري من سنة 2023، ويشمل أيضا فرنسا والمغرب والجزائر وتونس، وفق بلاغ المعهد الفرنسي بتونس. وبحسب القائمين على هذا المشروع الذي يُنظر إليه على أنه مشروع نموذجي على المدى المتوسط، فيمكن توسيعه ليشمل دولا أوروبية وأخرى في العالم العربي، ومع إمكانية الانفتاح كذلك على لغات أخرى في الترجمة.وهذا المشروع الذي يتزامن مع الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا التي حدّت من التنقل بين الدول، ويتزامن أيضا مع الذكرى العاشرة لـ "الربيع العربي" ، سيجعل من الكتاب أكثر من أي وقت مضى أداة للحوار بين الثقافات وتعزيز الروابط بين شعوب حوض المتوسط، لا سيّما وأن صناعة النشر في العالم العربي تعتبر هشة ويجب تعزيزها.وبتمويل من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في إطار صندوق التضامن للمشاريع المبتكرة، ومؤسسات المجتمع المدني والفرنكوفونية والتنمية البشرية، تتمثل أهداف برنامج "كتاب من الضفتين" في المساهمة في الحوار بين ضفتيْ المتوسط من أجل تعبير ثقافي حر ومشترك وكذلك من أجل تعزيز قطاع الكتاب كصناعة ثقافية وإبداعية في الجزء الغربي للبحر الأبيض المتوسط.وتتمحور أعمال المشروع، المنفذ بالشراكة مع عديد الأطراف، حول محورين: هما الترجمة من ناحية وذلك لتعزيز تدفقات الكتب المترجمة بين اللغتين الفرنسية والعربية وتعزيز مهنية المترجمين والنشر، ومن ناحية أخرى، دعم التبادلات والمشاريع المشتركة بين الجهات الفاعلة في البلدان المعنية والسماح بالترويج الأفضل للمؤلفين وتسهيل تداول الكتب.كما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز هيكلة النشر الشبابي على الضفة الجنوبية للمتوسط ، وتعزيز التبادل التحريري بين الضفتين ودعم حوار الشباب من خلال تخصيص حوارات للشبان في البلدان المعنية.محور الترجمةيوفر محور الترجمة على وجه الخصوص تنفيذ ورشات عمل تدريبية في الترجمة، وذلك في محاولة لزيادة الوعي بتحديات الترجمة والاحتراف. وسيُغطي برنامج المشروع كلاً من الأدب العام وأدب الأطفال والعلوم الإنسانية والاجتماعية وسيشمل أيضًا بعثات بحثية في البلدان المعنية للعمل على تحديد أفضل الأعمال المراد ترجمتها من العربية إلى الفرنسية. ولتعزيز التواصل والعمل المشترك للمترجمين، سيتم البدء في مشاريع الترجمة الجماعية بين اللغتين الفرنسية والعربية.محور النشريوفر محور النشر في المقام الأول إنشاء صندوق مخصص للمساعدة في النشر والترجمة تديره لجنة من الخبراء من البلدان الأربعة المعنية. كما تم التخطيط لتنظيم اجتماعات مهنية وندوات وزيارات للمؤلفين والناشرين إلى بلدان مختلفة.وسيتم تكوين ائتلاف للناشرين من الفرنسيين والتونسيين والجزائريين والمغاربة الراغبين في العمل على تعزيز المشاريع التحريرية في النشر المشترك وتعزيز الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة.ففي ما يتعلّق بمجالات التعاون مع الناشرين الفرنسيين، سيتم العمل على زيادة الوعي حول قضايا الترجمة من وإلى العربية وتسهيل التعرّف على الفاعلين في قطاع الكتاب في الضفة الجنوبية للمتوسط من خلال تطوير خارطة محدثة في الغرض. أما بحصوص العلاقة مع الناشرين التونسيين والجزائريين والمغاربة، فسيتم القيام بأعمال توعوية تتعلق بالقضايا التربوية والأدبية والثقافية لأدب الأطفال.