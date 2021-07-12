جمعية مرحمة تشرع انطلاقا من اليوم الاثنين في توزيع ألف مكثف أكسيجين على كافة ولايات الجمهورية

وات -

تشرع جمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والأعمال الخيرية، انطلاقا من اليوم الاثنين، في توزيع ألف مكثف أكسيجين على كافة ولايات الجمهورية حيث ستكون الانطلاقة بولاية منوبة، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين عضو هيئتها المديرة حافظ مسلم.وأوضح مسلم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الجمعية ستتولى توزيع ألف مكثف أكسيجين، ستصل إلى تونس على دفعات، على جل الإدارات الجهوية للصحة والمستشفيات العمومية وعدد من البلديات والجمعيات التي ستضعها على ذمة جميع المواطنين.وتهدف هذه المبادرة إلى معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة آفة فيروس كورونا، حسب المتحدث، الذي لفت إلى أن الجمعية أطلقت منذ مدة حملة لجمع التبرعات من المواطنين التونسيين داخل وخارج الوطن وبعدد من البلدان العربية الشقيقة مكّمن من اقتناء عدد من مكثفات أكسيجين على دفعات.ودعا مسلم كافة الراغبين في الاشتراك في حملة التبرعات تقديم مساهماتهم المالية بالحساب الجاري للجمعية بالشركة التونسية للبنك 10045158000235878829 أو الاتصال مباشرة بالجمعية على الرقم 92871869.