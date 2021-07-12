الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 12 جويلية

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المنستير: تسجيل 4 وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

زغوان: تسجيل 13 حالة وفاة و226 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ48 ساعة الأخيرة

قبلي: تقديم حوالي 22 الف جرعة من التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" منذ انطلاق الحملة

سجلت الدوائر الصحية بالمنستير، 4 وفيات جديدة بسبب الاصابة بفيروس "كورونا"، بمعتمديات المنستير والمكنين وقصيبة المديوني، و540 إصابة إضافية، ليتطور المجموع خلال الفترة من مارس 2020 الى 10 جويلية 2021 إلى 605 حالات وفاة، و29 ألفا و164 إصابة، وفق آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة.واستقطبت معتمدية صيادة لمطة بوحجر 106 إصابات من مجموع الإصابات الجديدة، تلتها معتمديات المنستير ب97 إصابة، والمكنين ب79 إصابة، وجمال ب61 إصابة، وزرمدين ب38 إصابة، وبنبلة ب38 إصابة، والوردانين ب29 إصابة، وطبلبة ب23 والساحلين ب20 إصابة، وقصر هلال ب18 إصابة، والبقالطة ب16 إصابة، وقصيبة المديوني ب12 إصابة، وبني حسان بإصابتين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وتشهد الحالات النشطة تطورا غير مسبوق إذ بلغت 7901 حالة مع وجود 249 حالة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة منها 37 حالة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير اين بلغت نسبة الاشغال 97 فاصل 4 في المائة، في حين أنّ النسبة الجهوية لاشغال أسرة "كوفيد" 94 فاصل 3 في المائة.وسجلت ولاية المنستير لأوّل مرّة 1001 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 10 جويلية الجاري، وتوجد بالجهة 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية تفوق بها الإصابات 543 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وتصدرت معتمدية جمال جموع 1647 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها معتمديات صيادة لمطة بوحجر ب1490 إصابة، والبقالطة ب1363 إصابة، والمكنين ب1190 إصابة، والساحلين ب1130 إصابة، والوردانين ب947 إصابة، والمنستير ب860 إصابة، وقصر هلال ب840 إصابة، وطبلبة ب750 إصابة، وبنبلة ب702 من الإصابات، وقصيبة المديوني ب594 إصابة، وزرمدين ب543 إصابة.وسجلت من جهتها معتمدية بني حسان 311 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأسبوعين المنصرمين إلى غاية 10 جويلية الجاري، وارتفع في المقابل مجموع حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى 20 ألفا و658 حالة منها 153 حالة شفاء جديدة إلى غاية 10 جويلية الجاري.سجلت ولاية زغوان خلال ال48 ساعة الماضية، 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" ارتفع على إثرها عدد الوفيات منذ ظهور الوباء إلى 300 حالة منها 58 حالة وفاة تم تسجيلها منذ بداية شهر جويلية الجاري.واكد المدير الجهوي للصحة سهيل بالي في تصريح ل(وات) أن "خطورة الوباء لا تزال مرتفعة جدا وتهدد حياة المواطنين"، وهو ما يستوجب تكاتف جهود كافة الأطراف المتدخلة والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذا الوضع .وأضاف بالي أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 226 إصابة جديدة بالفيروس بلغ بموجبها إجمالي الإصابات 8047 منها 781 حالة نشيطة، وأفاد أن نسبة التحاليل الإيجابية لازالت مرتفعة رغم تراجعها على ما دون ال40 بالمائةواشار إلى أن الارتفاع في عدد الإصابات تسبب في اكتظاظ كبير بوحدات الكوفيد، وفي حاجة المصابين إلى مادة الأكسجين الطبي، مشددا على ضرورة الإسراع بتركيز المستشفى الميداني بزغوان لمواجهة هذا الوضعافاد المنسق الجهوي لحملة التلاقيح ضد فيروس "كورونا" علي الطبال (وات) بانه تم تلقيح حوالي 22 الف جرعة منذ انطلاقة حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" الى غاية يوم السبت الماضي، انتفع بها قرابة 14650 مواطنا من بينهم 7280 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من هذه التلاقيحواضاف الطبال انه رغم التحسن المسجل في اقبال المواطنين على التلاقيح بالمركز الجهوي بدار الشباب بقبلي، الا ان عدد الملقحين يظل الى حد الان دون المامول خاصة وان المصالح الطبية بولاية قبلي تهدف الى تلقيح ما بين 60 و70 الف من اهالي الجهة، مشيرا الى ان عدد المسجلين بمنظومة "ايفاكس" لم يتجاوز الى حد الان 24 الف مسجل من مختلف ربوع الولاية التي تعد اكثر من 160 الف ساكنوفي ذات السياق، اكد المصدر ذاته انه وفي اطار الخطة الوطنية لتعزيز منظومة التلقيح وتمكين اكبر عدد من المواطنين من تلقي التلاقيح ضد فيروس "كورونا" فانه سيتم خلال هذا الاسبوع الانطلاق في تامين التلاقيح بمركزي الصحة الاساسية بكل من معتمدية رجيم معتوق ومعتمدية الفوار في انتظار فتح مركزين اخرين للتلاقيح في القريب العاجل بكل من معتمدية دوز ومعتمدية سوق الاحدودعا الطبال بالمناسبة اهالي الجهة الى الاقبال المكثف على التسجيل في منظومة "ايفاكس" للتمتع بالتلاقيح خاصة وانها تظل الى حد الان السبيل الوحيد للتوقي من فيروس "كورونا" الذي عاد للانتشار بكثافة بالبلاد، وفق ما تبينه مؤشرات الاصابات المسجلة يوميا بمختلف الولاياتواشار الى انه قد تم تعزيز منظومة "ايفاكس" بخدمات جديدة تمكن عددا من حاملي الامراض المزمنة والنساء الحوامل من التمتع باولوية في التلاقيح.