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النجم الرياضي الساحلي يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيني بونغونغا لـ 3 مواسم

Publié le Samedi 10 Juillet 2021 - 17:53 قراءة: 0 د, 16 ث
أعلن النجم الرياضي الساحلي، اليوم السبت، تعاقده مع المهاجم الكونغولي فيني بونغونغا لمدة 3 سنوات .

وأوضح النجم الرياضي الساحلي أنّ عقد اللاعب فيني بونغونغا يمتد الى موفى جوان 2024.


تجدر الإشارة إلى أن بونغونغا يبلغ من العمر 25 عاما، وخاض تجارب مع عدّة أندية افريقية من بينها ليوبارد الكونغولي وموتيما بيمبي والهلال السوداني.



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