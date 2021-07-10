أسعار الجملة لشريحة واسعة من الخضر والغلال والاسماك ارتفعت خلال شهر جوان 2021 مدفوعة بنقص الامدادات

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سجلت أسعار شريحة واسعة من الخضر والغلال والاسماك ارتفاعا، على مستوى البيوعات بالجملة، خلال شهر جوان 2021 بفعل تراجع التزويد لأغلب الأصناف، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.واظهرت بيانات المرصد الوطني للفلاحة، ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 52 بالمائة، خلال شهر جوان 2021، مقارنة بنفس الشهر من سنة 2020، لتبلغ 961ر0 دينار للكيلوغرام "كلغ"، وسط تراجع للتزويد بنسبة 23 بالمائة الى 1975 طنا، فقط.وارتفع سعر الفلفل الحار، على مستوى سوق الجملة ببئر القصعة، خلال شهر جوان 2021، بنسبة 15 بالمائة ليبلغ 038ر1 دينار للكلغ وسط تقلص للإمدادات بنسبة 12 بالمائة لتصل البى 2605 طن.وانخفضت، في المقابل، أسعار البصل بنسبة 34 بالمائة ليبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 400ر0 دينار وسط تراجع للإمدادات بنسبة 12 بالمائة في حين تقلص سعر الطماطم بنسبة 8 بالمائة ليصل الى 605ر0 دينار للكلغ.واتجه سعر التفاح الى الارتفاع بنسبة 41 بالمائة ليبلغ 302ر2 دينار للكلغ والخوخ بنسبة 26 بالمائة ليصل الى 295ر1 دينار والدلاع بنسبة 11 بالمائة ليبلغ سعر الكيلوغرام 447ر0 دينار.وتقلص سعر الليمون "القارص"، خلال جوان 2021، بنسبة 54 بالمائة ليبلغ 863ر0 دينار للكلغ وسط زيادة للتزويد بنحو 41 بالمائة كما تراجع سعر الفراولة بنسبة 17 بالمائة لتدرك 491ر1 دينار لكل كلغ.وزادت أسعار سمك "النزلي"، بنسبة 23 بالمائة لترتفع الى 801ر13 دينار لكل كيلوغرام في ظل تراجع للكميات الواردة بنسبة 46 بالمائة لتصل الى 23 طن في حين ارتفعت أسعار السردين بنسبة 8 بالمائة لتصل الى 452ر3 دينار للكيلوغرام بفعل تقلص الكميات بنسبة 24 بالمائة.وحقق سعر سمك "التريلية" البيضاء، على مستوى الجملة، ارتفاعا بنسبة 1 بالمائة ليصل الى 063ر8 دينار للكيلوغرام في حين تراجع سعر "الشورو" بنسبة 14 بالمائة الى 265ر3 دينار للكيلوغرام رغم تراجع الكميات الواردة بنسبة 64 بالمائة لتصل الى 29 طن فقط.