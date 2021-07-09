القصرين: الوضع الوبائي يسير نحو التأزم في ظلّ ارتفاع المعدل الجهوي للإصابات إلى 560 إصابة على كل 100 ألف ساكن

وات -

بلغ المعدل الجهوي للإصابات بوباء "كورونا" في ولاية القصرين، خلال الـ14 يوما المنقضية، 560 إصابة على كل 100 ألف ساكن، فيما بلغ معدل إنتشار الفيروس بالقصرين الكبرى التي تضم كل من معتمديات القصرين الشمالية والجنوبية والزهور 960 إصابة على كل 100 ألف ساكن.وتجاوزت الإصابات في 4 معتمديات أخرى 400 إصابة على 100 ألف ساكن على غرار معتمديات سبيطلة، وحاسي الفريد، وماجل بلعباس، بما يسير بالوضع الوبائي نحو التأزم، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرينفي تصريح لـ( وات)وشدّد المحمدي على ضرورة توخّي الحذر،، والتقيّد التام بمقتضيات البروتوكول الصحي، والإلتزام بقواعد حفظ الصحة في ظل تفاقم الوضع الوبائي الحالي بالجهة، وتسارع وتيرة الإصابات والوفيات بشكل يومي، إضافة إلى ارتفاع المرضى المقيمين بأجنحة الأوكسجين والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية.ودعا كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، وإلى الوعي بخطورة الوضع الوبائي بالجهة حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، إلى جانب المبادرة بالتسجيل في منصة التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد للتوقي من مخاطر هذا الوباء.وبيّن، في هذا السياق، أن حملات التلقيح المتنقلة متواصلة بالمناطق الريفية النائية بمختلف معتمديات الولاية وبلغت اليوم أسبوعها الثاني، وتم في إطارها تلقيح ما يقارب 4 آلاف مواطن تفوق أعمارهم 60 سنة بكل من أرياف معتمديات ماجل بلعباس، وفريانة، وحيدرة، وفوسانة، وجدليان، وسبيطلة، وتالة، والعيون.يشار إلى أن الحصيلة الوبائية لانتشار فيروس "كورونا" قد بلغت بالجهة منذ بداية الجائحة 630 وفاة بالإضافة إلى 18 ألفا و400 إصابة.