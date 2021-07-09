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الكاف : قريبا السيطرة التامّة على حريق "جبل الكميم " شمال الكاف

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 10:37 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - تمكّنت وحدات الحماية وأعوان الغابات في ولاية الكاف اليوم من السيطرة على جزء هام من حريق "جبل الكميم" في منطقة الطويرف شمال الكاف، وذلك بعد إخماد أكثر من 70 بالمائة من النيران المشتعلة في الجبل وفق ما أفاد به رئيس دائرة الغابات بالمندوببة الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف مالك فائق مراسل (وات) في الجهة.

وذكر المصدر ذاته أن الأعوان تمكّنوا من السيطرة على عدة نقاط متباعدة عن بعضها كانت قد اشتعلت مساء أول أمس بصفة متزامنة في هذا الجبل الذي تغطّيه أشجار الصنوبر الحلبي وشجيرات أخرى تميّز غطاءه الغابي ، مضيفا أنه بالتوازي مع مواصلة إطفاء النقاط المشتعلة هناك عمل متواصل لتبريد الغابة والتأكد من إخماد النيران بصفة كلية بالنقاط التي تمّت السيطرة عليها .
وتوقّع فائق أن يتم إخماد الحريق في أقرب وقت سيما بعد تعبئة كل الجهود وتوفير مجموعة من المعدّات الثقيلة لإطفاء الحريق على حد قوله.



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