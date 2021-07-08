   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

رؤساء اقسام المستشفي الجامعي فرحات حشاد يطلقون نداء استغاثة عاجل بعد تأزم الوضع الصحي وارتفاع معدل الاصابات بالوباء

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 18:36 قراءة: 0 د, 53 ث
وات - أطلق أعضاء خلية الكوفيد ورؤساء أقسام المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، اليوم الخميس، نداء استغاثة عاجل على خلفية تأزم الوضع الصحي بالجهة وكثرة حالات الاصابة بفيروس "كورونا" التي عجز المستشفى عن استيعابها.
وأكد رؤساء أقسام المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه، ان جميع الأقسام باتت عاجزة عن استيعاب المصابين ولاسيما قسم الاستعجالي واقسام الإنعاش، مشيرين الى ان أسرة الإنعاش بالمستشفى والمقدرة بـ40 سريرا، وأسرة الأكسجين المقدرة بـ120 سريرا، تجاوزت بكثير طاقة استيعابها القصوى.
وطالبوا بالتعجيل بتركيز مستشفى ميداني ينضاف الى مستشفى فرحات حشاد، ومستشفى سهلول، ومستشفيات القلعة الكبرى، والنفيضة، ومساكن، لاستقبال المصابين ومكافحة جائحة "كورونا".
ونادوا، في ذات البلاغ، بتركيز منظومة صحية جديدة للتكفل بالمصابين داخل منازلهم (كوفيدار)، الى جانب تدعيم الإطارات الطبية وشبه الطبية بموارد بشرية إضافية، وتوفير مزيد من التجهيزات والمستلزمات الطبية.

يشار إلى ان ولاية سوسة سجلت اليوم الخميس 10 وفيات و834 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في تحيينها الأخير، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 964 حالة وفاة وإجمالي الإصابات إلى 34 ألفا و 52 إصابة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228931



En continu

Toutes les news

الجمعة 09 جويلية 2021|28 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:32 05:08 03:19
27°
 34° % 57 :الرطــوبة
تونــس 26°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
35°-2634°-2534°-2339°-2636°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le dimanche 11 juillet
  • Avoirs en devises
    21512,1

  • (8 juill)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,34166 DT        1$ =2,82745 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juill)   2200,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة