لقاح "جونسن أند جونسن" المضاد لكورونا فعال بنسبة تصل إلى 70 بالمائة ضد السلالات المتحورة (أستاذ في علم الفيروسات)

وات - أفاد الأستاذ في علم الفيروسات، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا محجوب العوني اليوم الخميس، أن اللقاح الأمريكي "جونسن أند جونسن" المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تصل إلى 70 بالمائة ضد السلالات المتحورة المرصودة في تونس ومن بينها خاصة المتحور الهندي "دلتا". وأوضح العوني في تصريح لـ"وات"، أن هذا اللقاح سليم وفعال ويعتمد على تقنية ناقل الفيروسات الغدية على غرار لقاح "أسترازينكا" مما يساعد على الحماية من المضاعفات الخطيرة عند الإصابة بفيروس كورونا ويقلص من حالات الوفيات.
وأشار إلى ان لقاح "جونسن أند جونسن" يحمل خصائص تميزه عن بقية التلاقيح المضادة لكوفيد 19، نظرا لكونه ذي جرعة واحدة وسهل التخزين، لافتا إلى إمكانية تخزينه في درجات حرارة الثلاجة القياسية على عكس طريقة حفظ اللقاحات الأخرى، وهو ما يسهل وصوله إلى المناطق النائية وبالتالي تعميم عملية التلقيح الوطنية ضد كورونا.
ولفت عضو اللجنة العلمية إلى سهولة استعمال هذا اللقاح الذي لا يتطلب مواد إضافية محفزة لإنجاز عملية التلقيح، مؤكدا أن لقاح "جونسن أند جونسن" من بين اللقاحات المضادة لكوفيد 19 الأكثر استعمالا في العالم. وكان المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الثلاثاء الفارط حول الحاجيات العاجلة لمواجهة جائحة كورونا، قرر التوقيع على صفقة اقتناء 3 ملايين و581 الف جرعة تلقيح "جونسون أند جونسون" الامريكي ذي الجرعة الواحدة خارج اطار منظومة "كوفاكس".
ويذكر أن استعمال لقاح "جونسن أن جونسن" أثار جدلا واسعا في عدد من البلدان في العالم التي علقت في وقت ما العمل به، نظرا لامكانية وجود علاقة بين هذا اللقاح وحالات نادرة من جلطات في الدم لدى المطعمين بهذا اللقاح، إلا أن وكالة الأدوية الأوروبية أجازت في أفريل الماضي استعماله بعد إعادة فحصه إثر حدوث هذه الحالات، مؤكدة أن "منافعه تفوق مخاطره".
وأشار إلى ان لقاح "جونسن أند جونسن" يحمل خصائص تميزه عن بقية التلاقيح المضادة لكوفيد 19، نظرا لكونه ذي جرعة واحدة وسهل التخزين، لافتا إلى إمكانية تخزينه في درجات حرارة الثلاجة القياسية على عكس طريقة حفظ اللقاحات الأخرى، وهو ما يسهل وصوله إلى المناطق النائية وبالتالي تعميم عملية التلقيح الوطنية ضد كورونا.
ولفت عضو اللجنة العلمية إلى سهولة استعمال هذا اللقاح الذي لا يتطلب مواد إضافية محفزة لإنجاز عملية التلقيح، مؤكدا أن لقاح "جونسن أند جونسن" من بين اللقاحات المضادة لكوفيد 19 الأكثر استعمالا في العالم. وكان المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الثلاثاء الفارط حول الحاجيات العاجلة لمواجهة جائحة كورونا، قرر التوقيع على صفقة اقتناء 3 ملايين و581 الف جرعة تلقيح "جونسون أند جونسون" الامريكي ذي الجرعة الواحدة خارج اطار منظومة "كوفاكس".
ويذكر أن استعمال لقاح "جونسن أن جونسن" أثار جدلا واسعا في عدد من البلدان في العالم التي علقت في وقت ما العمل به، نظرا لامكانية وجود علاقة بين هذا اللقاح وحالات نادرة من جلطات في الدم لدى المطعمين بهذا اللقاح، إلا أن وكالة الأدوية الأوروبية أجازت في أفريل الماضي استعماله بعد إعادة فحصه إثر حدوث هذه الحالات، مؤكدة أن "منافعه تفوق مخاطره".
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