إجلاء 49 مهاجرا غير نظامي من بنغلاداش بعد تعطب مركبهم بسواحل جرجيس (وزارة الدفاع)

أجلت قطعة بحرية تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الخميس، 49 مهاجرا غير نظامي من بنغلاداش، صعدوا على متن المصطبة البترولية "ديدون"، بعد تعطب مركبهم بالموقع شمال شرق جرجيس (ولاية مدنين) على بعد حوالي 80 كم.وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن أعمار المهاجرين غير النظاميين تتراوح بين 16 و 50 سنة، وكانوا أبحروا من السواحل الليبية يوم 5 جويلية الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.وأضافت أنه تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بالكتف بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، ليتم تسليمهم لاحقا للحرس الوطني بالمكانن قصد استكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.