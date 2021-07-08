الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 8 جويلية

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بن عروس : في حملة للتقصي السريع لفيروس كورونا برادس نسبة التحاليل الايجابية تقدر باكثر من 23 بالمائة

بنزرت: تنفيذ حملة تعقيم شاملة ببنزرت الكبرى للحد من انتشار فيروس "كورونا"

تطاوين: تسجيل حالتي وفاة في رمادة وتطاوين الجنوبية و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

قفصة: إحصاء ثلاث وفيات بسبب كورونا و109 إصابات جديدة

بن عروس: المستشفى الطبي الميداني بالزهراء سيكون جاهزا في غضون يومين(رئيس بلدية الزهراء)

منوبة: تسجيل 12 حالة وفاة و557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 466 حالة شفاء

مدنين: تسجيل 5 وفايات و398 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل 3 وفيات و246 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: الانطلاق في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الشامل بجرجيس

باجة: تسجيل 7 وفايات جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع نسبة اشغال الاسرة بالمستشفيات الى 129 بالمائة

بن عروس: افتتاح مركز خامس للتلقيح بمدينة مرناق وتسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من جملة 129 اختبار فحص

قابس-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و138 إصابة جديدة

الحالة الوبائية الحالية بالجهة بدأت تتطور نحو التأزم والتدهور والأسوأ

قبلي: تسجيل 141 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتواصل النسق التصاعدي للمؤشر التراكمي للاصابات بالولاية

باجة: حملة تعقيم واسعة بباجة الجنوبية وحملة تحسيسية لدعوة المواطنين للانخراط في مجهودات مجابهة الوباء (المعتمد)

الكاف: تسجيل 04 وفيات و171 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سيدي بوزيد: 30767 مواطنا يتلقون الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



توزر: تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وزيادة في سرعة انتشار الفيروس ليصل الى 378 إصابة على 100 ألف ساكن

زغوان : اضطراب وحالة فزع بالمستشفى المحلي في الفحص نتيجة نفاد كميات كبيرة من الأوكسجين الطبّي بقسم الكوفيد

سيدي بوزيد: تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 حالات وفاة مقابل 82 حالة شفاء

بن عروس: المستشفى الطبي الميداني بالزهراء سيكون جاهزا في غضون يومين(رئيس بلدية الزهراء)

قابس: تدعيم قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بوحدة نظام للموجات فوق الصوتية

زغوان: ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية جويلية إلى 24 حالة وتسجيل أول إصابة بالسلالة الهندية

نظمت بلدية رادس بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة اليوم الخميس حملة للتقصي السريع لفيروس كورونا وذلك بدار الجمعيات " مي الجريبي" .وافاد منسق العملية المستشار ببلدية رادس حافظ التونسي انه تم اجراء 311 تحليلا سريعا، وتسجيل 73 حالة ايجابية اي بنسبة إصابة تقدر بحوالي 23 بالمائة.واوضح ان الاختبارات السريعة تعطي فكرة على مدى انتشار الجائحة في المنطقة وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها مشيرا الى توافد عدد هام من متساكتي رادس منذ الصباح .وتولى الهلال الاحمر فرع رادس بالمناسبة القيام بحملة تحسيسية للتسجيل بموقع "ايفاكس بون تي ان" Evax.tn للتلقيح، والاشراف على عملية تنظيم الوافدين لاجراء التقصي السريع من خلال تطبيق البروتوكول الصحي وضمان التباعد الجسدي وفرض ارتداء الكمامة وتعقيم المكانشهدت منطقة بنزرت الكبرى، عشية اليوم الخميس، تنفيذ حملة تعقيم شاملة، نظمتها مصالح الولاية والإدارة العامة لوحدات التدخل بالإدارة العامة للامن الوطني، بمشاركة مصالح الحماية المدنية واتحاد الفلاحين وعدد من الهياكل الرسمية والمؤسساتية والمنظماتية بالجهة.وفي هذا الصدد، قال آمر الفوج الوطني للمدرعات بالإدارة العامة لوحدات التدخل، سفيان المرزوقي، في تصريح لـ(وات)، إنه وبإذن من المدير العام للامن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل، وبالتنسيق مع نقابة موظفي الإدارة العامة للامن الوطني ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، تم وضع 4 مدرعات بسعة 12 ألف لتر من مواد التعقيم على ذمة الجهة، لتعقيم عدد من الفضاءات العامة والأنهج، للحدّ من انتشار فيروس "كورونا".من جانبه، أشار رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، ان هذه الحملة تندرج في اطار انفاذ مخرجات جلسة اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، الملتئمة أمس الاربعاء، بهدف الحد من مصادر العدوى الفيروسية، فضلا عن مزيد تحفيز الأهالي وعموم المواطنين، على الالتزام باجراءات البروتوكول الصحي والقرارات المعلنة بشأن الحجر الصحي الشامل ببنزرت الكبرى ومنزل بورقيبة وتينجة وجومين.وأضاف، المصدر ذاته، ان حملة اليوم ستتوجه أيضا الى معتمدية منزل بورقيبة، وستتلوها حملات أخرى في بقية مناطق الجهة، حاثا في هذا الشأن، بقية النسيج الرسمي والمؤسساتي والمنظماتي والجمعياتي للنسج على المنوال من حيث حملات التعقيم الدورية، وكذلك من أجل تنفيذ حملات توعية وتحسيس بأهمية الانضباط للتوصيات الطبية والإجراءات الزجرية الهادفة لكسر حلقات العدوى والحد من نسق انتشار الفيروس.يشار إلى أن ولاية بنزرت، سجلت خلال الـ14 يوما الأخيرة، أرقاما قياسية في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا"، الامر الذي سرع في إقرار مجموعة من الإجراءات الوقائية لكسر حلقات العدوى، على غرار إقرار الحجر الصحي الشامل بمعتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة ومنزل جميل ومنزل بورقيبة وتينجة وجومين، ومنع التنقل الى معتمديات غار الملح وراس الجبل وسجنان كامل يومي السبت والأحد المقبلين.كما تم كذلك، اتخاذ جملة من الإجراءات التنفيذية ذات الطابع الزجري والتوعوي، فضلا عن دعم المنظومة الصحية لوجستيا وبشريا، حيث وقع تخصيص 1 مليون دينار من قبل المجلس الجهوي للولاية لاقتناء مجموعة لوازم وتجهيزات طبية عاجلة للفضاءات الاستشفائية بالجهة، والرفع من عدد اسرة الاوكسيجين بالجهة من 195 سريرا الى أكثر من 300 سرير، وتهيئة قسم " كوفيد-19" جديد بمعتمدية جومين، والرفع من طاقة الاوكسيجين بمستشفى بنزرت.سجّلت ولاية تطاوين، اليوم الخميس، حالتي وفاة برمادة وتطاوين الجنوبية، و304 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة في مارس 2020، الى 298 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 7578 إصابة مؤكدة.وتتوزع حالات الوفاة المسجلة بالجهة، الى 138 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و64 وفاة في تطاوين الجنوبية، و50 في غمراسن، و12 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و10 في رمادة، و08 في الصمار، و6 في ذهيبة.وفيما يتعلق بالإصابات الجديدة، فتتوزع الى 163 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية، و60 حالة في معتمدية تطاوين الجنوبية، و31 في بني مهيرة، و24 حالة في رمادة، و13 حالة في غمراسن، و09 حالات في الصمار، واصابتين في كل من ذهيبة والبئر الاحمر.ويخضع حاليا، 22 مصابا بفيروس "كورونا" للعلاج والرعاية الطبية في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الذي تجاوز طاقته القصوى، فيما يرقد 04 مصابين آخرين في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي برمادة الذي بلغ كامل طاقته، و03 مصابين في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي بغمراسن.يذكر ان الادارة العامة للصحة العسكرية تشرف، بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة العمومية، بداية من اليوم الخميس والى غاية 16 عشر من الشهر الجاري، على حملة واسعة وشاملة لتلقيح ما لا يقل عن 20 الف شخص في مختلف مناطق الجهة.أحصت إدارة الصحّة بقفصة خلال الساعات ال48 الأخيرة، وفاة ثلاث أشخاص جرّاء إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا هذا الوباء بالجهة منذ بدء إنتشاره بالبلاد في شهر مارس 2020، إلى 584 وفاة.كما رصدت المصالح الصحية أمس الإربعاء 109 إصابات جديدة بهذا الفيروس، وذلك بعد إجراء 240 تحليلا للكشف عن هذا الوباء بمخابر تابعة للقطاعين العام والخاص ،وأيضا بواسطة التحاليل السريعة، أي بنسبة إيجابية للتحاليل بلغت 45 بالمائة.وإرتفع بقفصة كذلك خلال اليومين الماضيين عدد المُصابين الذين لازالوا يحملون الفيروس إلى 587 مصابا، يتوزّعون على كافّة المعتمديات، بعد أن كانوا في حدود 485 مصابا أول أمس الثلاثاء.ويقيم، حسب رئيسة مصلحة اليقظة والمتابعة بالإدارة الجهوية للصحة، وداد زياني، 10 مرضى بهذا الوباء بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة، الذي بلغت حاليا نسبة إستغلاله مائة بالمائة.كما يقيم 36 مريضا آخر بأقسام كوفيد ـ19 بمستشفيات قفصة والمتلوي والرديف وأم العرائس، وهي أقسام تتّسع لنحو 97 سريرا، أي أن نسبة إستغلال أسرة هذه الأقسام هي حاليا في حدود 38 بالمائة.وطالت عدوى فيروس كورونا منذ شهر ماري 2020 وإلى الآن 8941 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 584 شخصا، وتعافى 7770 شخصا.قال رئيس بلدية الزهراء محمد ريان الحمزاوي ان المستشفى الطبي الميداني بالزهراء المخصص لمكافحة فيروس كوفيد 19 سيكون جاهزا للاستغلال يوم السبت القادم على اقصى تقدير بطاقة استيعاب تقدر بعشرين سرير انعاش(20 سرير) في مرحلة اولية.واوضح اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء انه تم الشروع الاثنين الماضي في اقامة هذا المستشفى بالقاعة المغطاة بالمدينة وذلك بمجهودات محلية وبمساهمة رجال أعمال من داخل الزهراء وخارجها وتطوع عدد من ابناء الجهة الاحرار من اطار طبي وشبه طبي للعمل على إنجاح هذه الفكرة.وبين الحمزاوي انه تم تجهيز المستشفى الميداني بعشرين سريرا ، وبآلات التنفس الاصطناعي والات القيس والتحليل واجهزة المراقبة متعددة الأبعاد وآلات تخطيط القلب حتى يتمكن اطباء الجهة من التناوب بكل أريحية وتقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها.وكان والي الجهة علي سعيد اكد في تصريحات اعلامية سابقة خطورة الوضع الوبائي ببن عروس، معلنا خلال انعقاد المجلس الجهوي يوم 6 جويلية الجاري عن تخصيص 140 الف دينار لاقتناء اجهزة تنفس ومعدات طبية لدعم المستشفى الجهوي بالياسمينات الى جانب الاعلان عن الشروع في اقامة مستشفى ميداني ببومهل في غضون 15 يوما طاقة استيعاب تقدر ب50 سريراسجّلت ولاية منوبة، يوم أمس الاربعاء، 12 حالة وفاة و557 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 191 منها اكتشفت عبر الاختبارات السريعة، ليبلغ إجمالي الوفيات 611 حالة، والإصابات 21079 إصابة مؤكدة منذ بداية ظهور الجائحة.وتوزعت حالات الوفاة، بين منوبة بـ06 حالات، ووادي الليل بـ03 حالات، وطبربة بحالتين (02)، ودوار هيشر بحالة واحدة، علما وان 3 من بين هؤلاء توفوا بمنازلهم، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.وتعدّ الجهة حاليا، 4178 حالة نشيطة، فيما سجلت تعافي 466 شخصا، ما رفع عدد حالات الشفاء الى 16290 حالة، من جملة 21079 حالة اصابة منها 611 حالة وفاة، منذ انتشار الجائحة .وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة بـ(1226 حالة)، وطبربة (831 حالة) بعد تسجيلها اليوم 115 اصابة جديدة، ووادي الليل بـ(578 حالة)، والمرناقية بـ(515 حالة)، ودوار هيشر بـ(407 حالات)، والجديدة بـ(388 حالة)، والبطان (118 حالة)، وبرج العامري (105 حالات).سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 5 وفايات بفيروس "كورونا" و398 اصابة محلية جديدة ليرتفع اجمالي وفايات الفيروس الى 689 حالة واجمالي الاصابات الى 18497 اصابةواعتبر المدير الجهوي للصحة جمال الدين حمدي ان "الوضع الوبائي مقلق ولا يزال خطرا جدا" خاصة على مستوى عدة معتمديات تشهد انتشارا كبيرا للفيروس رغم اقرار الحجر الصحي الشامل والموجه باغلب المعتمديات لتصل نسبة الاصابات الى اكثر من 400 حالة لكل 100 الف ساكن بمعتمديات جرجيس وسيدي مخلوف وقاربت 400 بمعتمديات بمدنين الشمالية والجنوبية وبن قردان.واشار الى ان نسبة الاشغال بالمؤسسات الصحية وصلت الى 100 بالمائة على مستوى الانعاش ما يستوجب البحث عن حلول اخرى، فيما تراوحت نسبة الاشغال على مستوى اسرة الاكسيجين بين 90 بالمائة و70 في المائة وهو ما يستوجب الحذر والانتباه والخروج فقط للحاجيات الاكيدة، حسب قوله.وتوزعت الاصابات الجديدة التي بلغت اقصاها منذ ظهور الوباء بين حومة السوق ب95 اصابة، ومدنين الشمالية ب76 اصابة، ومدنين الجنوبية ب74 اصابة، وميدون ب43 اصابة، وبن قردان ب38 اصابة، وسيدي مخلوف ب23 اصابة وبني خداش ب16 اصابة، واجيم ب13 اصابةوكشفت هذه الاصابات عودة الفيروس الى الانتشار بجزيرة جربة بعدد 151 اصابة بين معتمدياتها الثلاث التي بقيت المعتمديات الوحيدة بولاية مدنين التي لم يشملها الحجر الصحي الموجه ما جعلها تشهد حركية كبرى على مستوى الاسواق والشوارع ومختلف الفضاءات التجارية وبالشواطئ، الى جانب تواصل حفلات الزفاف والنجاح بالفرق الغنائية والموسيقية دون احترام للبروتوكالات الصحية ولحظر الجولان.شهدت ولاية المنستير 3 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بمعتمديات الساحلين وقصيبة المديوني وصيادة لمطة بوحجر، و246 إصابة إضافية ليتطور مجموع الوفيات إلى 579 وفاة والإصابات إلى 26 ألفا و996 إصابة منذ ظهور الوباء، وفق حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة.وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 87 إصابة بالمنستير، و36 إصابة ببنبلة، و30 إصابة بالمكنين، و25 إصابة بجمال و25 إصابة بطبلبة، و14 إصابة بقصر هلال، و12 إصابة بالساحلين، و10 إصابات بقصيبة المديوني، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين بالبقالطة وإصابتين غير محدد مكانها.وبلغ عدد الحالات النشطة بالجهة 6396 حالة نشطة بتاريخ 6 جويلية الجاري مقابل 942 حالة نشطة يوم 6 جوان 2021، وتوجد 230 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة إلى غاية 6 جويلية الجاري مقابل 92 حالة مقيمة بتاريخ 6 جوان المنصرم، وتطور عدد أسرة "الكوفيد" من 158 سريرا بتاريخ 6 جوان 2021 إلى 246 سرير "كوفيد" إلى حدّ 6 جويلية الجاري.وارتفع مجموع حالات التعافي منذ بداية الجائحة وإلى غاية 6 جويلية الجاري إلى 20 ألفا و21 حالة منها 124 حالة تعافي جديدة، وتطور عدد الملقحين بالجرعة الأولى إلى 87 ألفا و129 شخصا، وبالجرعة الثانية 35 ألفا و542 شخصا خلال الفترة من 13 مارس 2021 الى 7 جويلية 2021 وذلك بعد تلقيح أمس لجملة 646 شخصا بالجرعة الأولى و95 شخصا آخر بالجرعة الثانية.وحافظت ولاية المنستير ومختلف معتمدياتها على مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجلة 875 إصابة كمعدل جهوي لكلّ 100 ألف ساكن، وتصدرت معتمدية جمال معتمديات الجهة بمجموع 1461 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن تليها صيادة لمطة بوحجر ب1274 إصابة، والساحلين ب1185 إصابة، والبقالطة ب1125 إصابة، والمكنين ب1009 إصابات في حين تراوحت الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن في بقية المعتمديات بين 792 إصابة بالمنستير و304 إصابات ببني حسان.انطلق، اليوم الخميس، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، العمل رسميا بإجراءات الحجر الصحي الشامل الذي كانت أقرته منذ اسبوع اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا"، ودعت الى فرضه يوم امس، اللجنة المحلية بعد عملية تدقيق في الاصابات المسجلة بالمعتمدية أثبتت ان اغلبها لاهالي المنطقة.وقد بدت اليوم، الاسواق خالية الا من بعض المارة الذين دعتهم الوحدات الامنية التي انتشرت بالمدينة، الى العودة الى منازلهم والخروج الا للضرورة، كما اغلقت المقاهي والمطاعم واغلب المحلات التجارية.وقد تجندت كل اجهزة المراقبة لتفعيل هذا القرار، من جهاز امني وبلدية، من اجل التخفيف من حدة انتشار فيروس "كورونا" وكسر حلقات العدوى بهذه المعتمدية التي تجاوزت عدد الاصابات بها ال500 حالة لكل 100 الف ساكن.يذكر ان معتمدية جرجيس, رفضت قرار الحجر الصحي الشامل منذ اقراره يوم غرة جويلية، بتعلة ان اغلب الاصابات التي اعلنت عنها المخابر لا تشمل ابناء جرجيس، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الى القيام بعملية تثبت وتدقيق بالتنسيق مع المخابر.ووفق ما ذكره رئيس بلدية جرجيس ل(وات)، فان ما تبقى من فترة الحجر الصحي الى يوم الاحد 11 جويلية، مهمة لكسر حلقة العدوى بالفيروس، وتراجع الاصابات التي بدات تشهد انخفاظا حيث سجلت المعتمدية يوم أمس الاربعاء، 20 اصابة، مقابل 88 اصابة يوم الثلاثاء الفارط.برسجلت ولاية باجة، امس الاربعاء، 7 وفايات نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 356 شخصا.وارتفعت نسبة اشغال الاسرة بمرضي "كوفيد" لاول مرة الى 129 بالمائة منها 160 بالمائة بالمستشفيات المحلية و122 بالمائة بالمستشفيين الجهويين بمجاز الباب وباجة، حيث يواصل 166 شخصا الاقامة بها، منهم 112 شخصا بالمستشفي الجهوى بباجة.كما تم تسجيل 166 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالجهة منهم 114 بمدينة باجة وضواحيها و27 اصابة بتستور و27 حالة ايجابية بمجاز الباب و10 اصابات بنفزة و2 حالات بتبرسق و4 حالات بعمدون و3 اصابات بقبلاط واصابة واحدة بقبلاط، لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 12036 حالة من جملة 28363 تحليلا تم اجراؤها.وانخفضت نسبة الشفاء الى 74,14 بالمائة، حيث سجل تعافى 8924 شخصا من الفيروس بالجهة، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة بباجة.دخل المركز الوسيط للصحة بمدينة مرناق في العمل كمركز خامس للتلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية بن عروس بعد ان تم تجهيزه للغرض وضبط الفريق الصحي الذي سيتولى الاشراف على هذه العملية .وقال المدير الجهوي للصحة ببن عروس المنصف الهواني في تصريح ل(وات) اليوم الخميس، ان توسيع دائرة المراكز المعنية بتقديم التلاقيح يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية لتقريب هذه العملية من كل المناطق واخذا بعين الاعتبار أهمية التركز السكاني بها.وأضاف الهواني ان هذا المركز جاء ليعزز منظومة العمل المعنية بتقديم التلاقيح ضد الفيروس ولتقريب الخدمة من المتساكنين في الجهة باعتبار الامتداد الجغرافي لهذه المنطقة وتوسع المجال الريفي فيها وفي منطقتي الخليدية ونعسان المحاذيتان لها .وسجلت ولاية بن عروس إلى حدود يوم أمس الأحد 16589 إصابة مؤكدة بالفيروس، بعد أن اعلنت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس "كورونا" والتصدي لانتشاره بالجهة خلال بلاغها اليوم الخميس حول تطور الوضع الوبائي بالجهة عن تسجيل اصابة 64 حالة جديدة بفيروس كورونا، من جملة 129 اختبار فحص جديد .كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 514 حالة وفاة بعد أن سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين بسبب الفيروس التاجي، مقابل تعافي 60 من بين المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات المتعافية منذ بداية الجائحة إلى 15127 حالة.ومن جهة اخرى، تتواصل عمليات التلقيح ضد الفيروس، بكافة المراكز المعنية بتقديم هذه الخدمة، حيث سجلت الإدارة الجهوية للصحة يوم أمس الأحد تلقي 2640 شخصا تطعيمهم ضد الفيروس .ومازال الاكتظاظ يخيم على طاقة استيعاب الاقسام المعنية بايواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي الياسمينات حيث يستقبل قسم الانعاش 10 مقيمين موزعين على كامل عدد الأسرّة المتوفرة و 31 مريضا بقسم الاستعجالي الخاص بكوفيد و27 مقيما بقسم الطب الباطني وهو ما يمثل أيضا طاقة استيعابه القصوى .سجلت ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بلغ بموجبها اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بالجهة منذ بداية الجائحة الى حد اليوم 471 حالة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي.وبين حمدي، في تصريح لـ"وات"، ان نتائج 241 تحليل تقص حول الفيروس أثبتت إصابة 138 شخصا بالفيروس موزعين الى 37 مصابا بقابس الجنوبية، و33 بمطماطة الجديدة، و23 بوذرف، و16 بمارث، و12 بقابس الغربية، و7 بغنوش، و5 بقابس المدينة، و4 بالمطوية، ومصاب واحد بالحامة.وأضاف ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 15 ألفا و30 اصابة منها 14 ألفا 284 حالة تعاف، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 742حالة من بينها 256 حالة بقابس الجنوبية و139 حالة بمطماطة الجديدة و96 حالة بوذرف و74 حالة بالحامة و57 حالة بمارث.قال كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين منصف المحمدي إن الحالة الوبائية بالجهة "بدأت تتطور نحو التأزم والتدهور ونحو الأسوأ" بسبب تواصل حالة اللامبالاة والاستهتار بتراتيب الحجر الصحي الشامل (30 بالمائة فقط نسبة الإلتزام) وبمقتضيات البرتوكول الصحي والتدابير الوقائية.وأوضح المحمدي في تصريح ل(وات) أن وتيرة الإصابات والوفيات جراء وباء "كورونا" في منحى تصاعدي بمختلف معتمديات الولاية، مبرزا في هذا الإطار أن حصيلة ضحايا الوباء بلغت حاليا 630 وفاة وحصيلة الإصابات وصلت إلى 18 ألف إصابة بالجهة، كما أن المعدل الجهوي لانتشار عدوى الوباء تطور إلى 450 إصابة على كل 100 ألف ساكن.وذكر أن المصالح الصحية بالجهة أحصت أمس الإربعاء، 301 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 595 تحليلا مخبريا ما يمثل 50 بالمائة من التحاليل الإيجابية بالولاية، واضاف أن نسبة إمتلاء أسرة الإنعاش بالمستشفى الجهوي بلغت حاليا ال90 بالمائة، وبلغت طاقة إستيعاب أسرة الأكسجين بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية 71 بالمائة، علما وأن طاقة استيعاب أجنحة الأكسجين بكل من مستشفيات فريانة وماجل بلعباس وفوسانة بلغت حاليا أقصاها.ودعا المحمدي كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والوعي الجماعي لتخطي هذا الوضع الخطير والتقيد بتراتيب الحجر الصحي الشامل وبالتدابير الوقائية والإقبال المكثف على التلاقيح المضادة للفيروس في سبيل التوقي من مخاطر الوباءولفت بالمناسبة إلى أن حملة تلقيح ميدانية إنطلقت الأسبوع المنقضي بالمناطق الريفية والمعتمديات التي لم يتم فيها تركيز مراكز تلقيح، تستهدف 5 آلاف مواطن تفوق أعمارهم ال60 سنة.سجلت مصالح الادارة الجهوية للصحة 141 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الاخيرة، تم اثبات اغلبها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 8784 حالة منها 7864 حالة تعافي فيما لا تزال 602 حالة مصنفة نشطةواشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الطبية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد في تصريح ل(وات) الى عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الاصابة بالفيروس ليظل اجمالي عدد ضحايا الفيروس المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا فى حدود ال316 حالةوافاد الحداد بان المؤشر العام التراكمي للاصابات بولاية قبلي تصاعد خلال ال14 يوما الاخيرة ليصل الى حدود 356 فاصل 3 حالة على كل 100 الف ساكن، مشيرا الى انه في صورة بلوغ هذا المؤشر 400 حالة فما فوق على كل 100 الف ساكن فان الولاية تعتبر "موبوءة" وبالتالي يتم اقرار الحجر الصحي الشامل بكامل الولايةواضاف بان تقسيم هذا المؤشر حسب المعتمديات يظهر تصدر معتمدية الفوار لباقي معتمديات الجهة ب1132 حالة على كل 100 الف ساكن، تليها معتمدية سوق الاحد ب417 حالة على كل 100 الف ساكن، ويبلغ هذا المؤشر 343 فاصل 5 حالة على كل 100 الف ساكن بمعتمدية قبلي الجنوبية و225 فاصل 4 حالات على كل 100 الف ساكن بمعتمدية دوز الشمالية، ليصل الى حدود 220 فاصل 2 حالة على كل 100 الف ساكن بمعتمدية قبلي الشمالية، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 209 فاصل 2 حالة على كل 100 الف ساكن، حسب ذات المؤشر لتتذيل معتمدية دوز الجنوبية هذا الترتيب ب90 فاصل 8 حالات فقط على كل 100 الف ساكنوذكر المصدر ذاته ان احدث تحيين لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة حسب المعتمديات منذ اكتشاف اول حالة اصابة الى اليوم يظهر تسجيل 2112 اصابة بمعتمدية قبلي الشمالية، تعافت منها 1985 حالة فيما لا تزال 75 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 52 حالة وفاة، كما سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 2020 حالة اصابة تعافت منها 1839 حالة فيما لا تزال 112 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 68 حالة وفاةوبمعتمدية دوز الشمالية تم احصاء 1762 حالة اصابة مؤكدة الى حد اليوم منها 1621 حالة تعافي فيما لا تزال 70 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 71 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 781 حالة اصابة بالفيروس منها 726 حالة تعافي و18 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 37 حالة وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تم احصاء 1425 حالة اصابة منها 1238 حالة تعافي و122 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 65 حالة وفاةوفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم احصاء 648 حالة اصابة مؤكدة منها 435 حالة تعافي و191 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 21 حالة وفاة، اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم رصد 33 حالة اصابة تعافت منها الى حد الان 20 حالة فيما لا تزال 11 حالة مصنفة نشطة الى جانب تسجيل حالتي وفاة بالاضافة الى وجود 3 حالات اخرى نشطة لم يتم بعد تحديد مكانهاانتظمت، اليوم الخميس، بمعتمدية باجة الجنوبية، حملة تعقيم واسعة، بالإضافة إلى حملة تحسيسية بمشاركة مختلف اسلاك الامن الوطني، ومتطوعي برنامج "عزيمة"، وجمعية السلامة المرورية، وبلديات المنطقة، لدعوة المواطنين للانخراط فى مجابهة جائحة "كورونا" بعد تسجيل وضع وبائي مفزع في ولاية باجة، وفق تعبير معتمد باجة الجنوبية انيس القيزاني.وأوضح المصدر ذاته،في تصريح لـ"وات"، ان الحملة انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة والمعقولة وحمام سيالة اعتبارا للكثافة السكانية الهامة بهذه النقاط حيث تم الاتصال بالمواطنيين بهدف حثهم على التجاوب مع الاجراءات وعلى الالتزام بالبرتوكولات الصحية واحترام الحجر الصحي الشامل المفروض بالجهة.وتم كذلك شرح الوضع الكارثي والحرج الذي تشهده مستشفيات الجهة خاصة مع تسجيل عدد إصابات يفوق 200 إصابة يوميا واستهلاك كميات الاكسجين التى يتم تزويد الجهة بها دوريا.واعتبر، في ذات السياق، ان الالتزام بالحجر الصحي دون المطلوب، وان الأمور ستخرج عن سيطرة كل الهياكل في حال لم يكن هناك تجاوب من طرف المواطن.ارتفعت اليوم الخميس حصيلة الوفيات الجملية المسجلة بولاية الكاف جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى 383 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 11989 حالة منها 10714 حالة تعاف، وذلك بعد الكشف عن نتائج 336 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 06 جويلية أفرزت تسجيل 04 وفيات و171 إصابة جديدة بعدوى الفيروسوجاء في الإحصائيات اليومية الجديدة تواصل ارتفاع الضغط على المستشفيات التي يقيم فيها بتاريخ اليوم 104 مصابين منهم 12 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف، وذلك بالتوازي مع إرتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والذين بلغ عددهم الجملي خلال الأيام ال10 الأخيرة 1275 شخصاوأمام تزايد الطلب على أجهزة التنفس بالاكسجين وإقبال المصابين بالكوفيد على المستشفيات، جددت الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم التحذير من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي ومن الضغط الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية جراء تزايد الاصابات بفيروس "كورونا"ودعت المواطنين إلى التقيد بالحجر الصحي الشامل وبالبرتوكول الصحي في كل جوانبه وخاصة التي تهم التباعد الجسدي وارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمراربلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الاربعاء، 30767 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي (وات).وأوضح نصيبي أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 12115 فردا،وعدد حالات الذين تعرضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 96 حالة وكانت أغلبها أعراض "بسيطة وخفيفة".وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 64238 شخصا حسب آخر تحيين.أحصت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، 163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من ضمن 484 نتيجة تحليل بين تحاليل مخبرية وسريعة، بعد القيام بحملة تقصي في كل من توزر ونفطة أي بنسبة إيجابية قدرها 32 بالمائة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.ويرتفع بذلك اجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة الى 9008 إصابات من بينها 8420 حالة تعافي و197 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وفق ما أكده ذات المصدر ل(وات)، مشيرا الى ارتفاع حالات الايواء في المستشفيات الى 24 حالة منهم 4 حالات في قسم الإنعاش الطبي، وينقسم العدد المتبقي على أقسام الكوفيد في مستشفيات توزر ونفطة وحزوة ودقاش.وبين جهته المدير الجهوي للصحة نبيه ثابت في تصريح لوات بأن الوضع الوبائي يتسم هذه الأيام بزيادة في عدد الإصابات، مرجعا ذلك الى الاستهتار وعدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من الفيروس وخاصة في علاقة بكثرة الحفلات والمناسبات الخاصة التي تشهد تجمعا لعدد كبير من الاشخاص، وذلك رغم الصرامة في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه الذي انطلق أمس الأربعاء، وفق قوله.وأوضح أن بعض المؤشرات تؤكد الزيادة في سرعة انتشار عدوى فيروس "كورونا" في الجهة خلال ال14 يوما الأخيرة، من بينها تسجيل معدل 378 إصابة على كل 100 ألف ساكن بعدما كانت دون 200 إصابة الأسابيع الماضية وكذلك ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية الى أكثر من 32 بالمائة.وفي مقابل ذلك، تشهد الجهة حسب المدير الجهوي للصحة نسبة وفيات منخفضة حيث سجلت الجهة خلال 14 يوما الأخيرة 06 وفيات وكذلك انخفاضا نسبة المصابين من الفئة العمرية فوق 60 سنة (تمثل 10 بالمائة فقط من مجموع المصابين) ما يعني جدوى وفاعلية التلقيح التي تلقتها هذه الفئة، اضافة الى عدم حمل العديد من المصابين لعلامات أو أعراض المرض.يذكر ان عدد الاشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيم بالجهة ضد فيروس "كورونا" بلغ 12474 شخصا، منهم 4827 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.شهد المستشفى المحلي في الفحص اليوم الخميس حالة من الفزع في صفوف المقيمين بقسم الكوفيد وخارجه نتيجة التقلص الكبير في كميات الأوكسجين الطبي المخصصة لمرضى الكوفيد البالغ عددهم 34 مقيما ممّا اضطر المصالح الصحية إلى التدخل الفوري لمعالجة الوضع ، تمّ على إثره نقل 17 مريضا إلى وحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي بزغوان و4 إلى المستشفى المحلي بالناظور و3 إلى المستشفى الميداني بالقبة وفق ما ذكره نوفل ضو الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة في تصريح لـ(وات) ، حيث شدد على ضرورة توفير الأوكسجين الطبّي للمرضى والإسراع بتركيز المستشفى الميداني لمواجهة تزايد عدد المصابين.وأفاد سهيل بالي المدير الجهوي للصحة أنه تم إعلام وزارة الإشراف بواقع الوضع بالمستشفى المحلي بالفحص ومدى خطورته على حياة المصابين في ظل قلة الإمكانيات البشرية والمادية وعدم قدرة وحدة الكوفيد بالمستشفى على استيعاب أكثر من 10 مرضى، معبّرا عن تخوّفه من تداعيات هذا الوضع على المستشفى الجهوي بزغوان الذي تجاوز هو الآخر طاقة استيعابه القصوى.تم اليوم الخميس بولاية سيدي بوزيد، تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و3 حالات وفاة و82 حالة شفاء ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 14386 حالة منها 12486 حالة شفاء و403 حالة وفاة، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي ل(وات).وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (88 إصابة) والمكناسي (29 إصابة) وسوق الجديد (29 إصابة) والرقاب (20 إصابة) والسبالة (10 إصابات) وسيدي بوزيد الشرقية (8 اصابات) وبئر الحفي (4 إصابات) والسعيدة (3 اصابات) وأولاد حفوز (إصابتين) واصابة وحيدة بجلمة.كما وصل عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية إلى 82 شخصا، منهم 52 بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد و7 مرضى بالمستشفى المحلي ببئر الحفي و7 اخرين بالمستشفى المحلي بالرقاب و4 مرضى بالمستشفى المحلي بسيدي علي بن عون و6 مرضى بمستشفى أولاد حفوز و6 مرضى بمستشفى المكناسيوبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بالولاية منذ ظهور فيروس "كورونا" 51354 تحليلا بعد رفع 446 تحليلا اليوم.قال رئيس بلدية الزهراء، محمد ريان الحمزاوي، إن المستشفى الطبي الميداني بالزهراء المخصص لمكافحة فيروس كوفيد 19 سيكون جاهزا للاستغلال يوم السبت القادم على اقصى تقدير بطاقة استيعاب تقدر بـ20 سرير انعاش في مرحلة اولية.واوضح اليوم الخميس، في تصريح لـ"وات"، انه تم الشروع الاثنين الماضي في اقامة هذا المستشفى بما يعرف بقاعة "البسكات " بالمدينة وذلك بمجهودات محلية وبمساهمة رجال أعمال من داخل الزهراء وخارجها، وتطوع عدد من ابناء الجهة الاحرار من اطار طبي وشبه طبي للعمل على إنجاح هذه الفكرة، وفق تعبيره.وبين الحمزاوي انه تم تجهيز المستشفى الميداني بأسرة الإنعاش(20سريرا) ، وآلات التنفس الاصطناعي، والات القيس والتحليل، واجهزة المراقبة متعددة الأبعاد، وآلات تخطيط القلب، حتى يتمكن اطباء الجهة من التناوب بكل أريحية وتقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها.وكان والي الجهة، علي سعيد، اكد في تصريحات اعلامية سابقة خطورة الوضع الوبائي في ولاية بن عروس، معلنا خلال انعقاد المجلس الجهوي يوم 6 جويلية الجاري عن تخصيص 140 الف دينار لاقتناء اجهزة تنفس ومعدات طبية لدعم المستشفى الجهوي بالياسمينات الى جانب الاعلان عن الشروع في اقامة مستشفى ميداني ببومهل في غضون 15 يوما بطاقة استيعاب تقدر بـ50 سريرا.سلمت مؤسسة "هادي بوشماوي الخيرية"، يوم أمس الاربعاء، قسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بقابس وبمساهمة من شركة "جنرال الكتريك"، وحدة نظام للموجات فوق الصوتية.وتتميز هذه الوحدة بتقنيات التصوير فوق الصوتي بما يمكن من الاستكشافات الباطنية بالمعدة والأمعاء والأوعية الدموية وكل ما يتعلق بأمراض الرحم والتوليد والأطفال والمسالك البولية والقلب والأعضاء الرخوة.وكانت مؤسسة "هادي البوشماوي الخيرية" قد قدمت للمستشفى الجامعي بقابس في الأشهر الماضية في نطاق تعزيز الجهود المبذولة في مجابهة جائحة "كورونا" تجهيزات طبية من بينها 12 وحدة متكاملة للتنفس الاصطناعي ووحدة نظام للموجات فوق الصوتية وسيارة اسعاف.ارتفع عدد الوفيات بولاية زغوان منذ بداية شهر جويلية الجاري، إلى 24 حالة وفاة، وذلك على إثر تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكل من زغوان والفحص وصواف، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء 276 حالةوذكر المدير الجهوي للصحة سهيل بالي في تصريح ل(وات) أن المصالح الصحية تلقت مساء أمس الأربعاء 104 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية وسريعة اثبتت إصابة أصحابها بالفيروس وذلك من جملة 319 عينة تم رفعها للغرض، بلغ على إثرها إجمالي الإصابات 7762 اصابة منها 1118 حالة نشيطة، واشار إلى أنه تم ولأول مرة، تسجيل إصابة بالسلالة الهندية بمنطقة الناظور بعد إجراء عملية تقطيع جينيوأضاف بالي أن نسبة التحاليل الإيجابية تبقى "مرتفعة جدا" رغم تراجعها إلى حدود 32 فاصل 6 بالمائة، واعتبر أن الحجر الشامل المفروض على الجهة منذ 20 جوان الماضي "لم تكن له نتائج إيجابية ولم يحد من التطور الخطير للوباء".