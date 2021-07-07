لجنة قيادة مشروع "صرف المساعدات الاجتماعية لمجابهة جائحة كوفيد 19" تبحث الحلول الكفيلة لتجاوز صعوبات صرف المساعدات المالية في أسرع الآجال الممكنة

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عقدت لجنة قيادة مشروع "صرف المساعدات الاجتماعية لمجابهة جائحة كوفيد 19" الممولة في إطار القرض الممنوح من قبل البنك الدولي، جلسة عمل، امس الثلاثاء خصصتها لاستعراض الحلول الكفيلة لتجاوز كافة العراقيل والصعوبات المعترضة لضمان انطلاق صرف هذه المساعدات في أسرع الآجال الممكنة.وحضر هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم، كل من محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم وعدد من إطارات الهياكل المتدخلة في هذا المجال.واتفق المشاركون في هذا اللقاء الافتراضي، على تكثيف اللقاءات بين أعضاء الفريق الفني خلال الأيام القادمة لاستكمال اللمسات الأخيرة للبرنامج وعرضها على اجتماع لجنة القيادة المزمع عقده يوم الجمعة القادم.وكان مجلس نواب الشعب، صادق، على مشروع قانون يتعلق باتفاق يمنح بمقتضاه البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك العالمي)، قرضا بقيمة 8ر247 مليون أورو أي ما يعادل 300 مليون دولار (817 مليون دينار) للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا.ويغطي القرض 3 مكونات يتمثل الاول منها في تمويل التحويلات الموجهة للعائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل بقيمة 245 مليون دولار. اما المكون الثاني للمشروع فيتمثل في تخصيص 32 مليون دولار لتمويل التحويلات المالية لتنمية راس المال البشري للاطفال وذلك من خلال استهداف زهاء 100 الف طفل من الفئة العمرية دون 5 سنوات فيما يهم المكون الثالث للمشروع توفير مبلغ 25ر22 مليون دولار لتمويل الانشطة التقنية الاساسية والضرورية لتنفيذ وتدعيم برنامج الامان الاجتماعي والمتمثلة في تحسين منظومة التنقيط وتمويل الخطة الاتصالية وكذلك التحويل الالكتروني للاعانات.