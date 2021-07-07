   Om Kalthoum - ثورة الشك  

الكعلي يطلب ارجاء النظر في مشروع انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الى جلسة لاحقة

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 12:49 قراءة: 0 د, 17 ث
وات - طلب وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط والتنمية على الكعلي، ظهر الثلاثاء، من مجلس نواب الشعب ارجاء النظر في مشروع قانون انعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الى جلسة لاحقة.

وشرع البرلمان صباح الثلاثاء في مناقشة مشروع القانون وسط اجواء مشحونة داخل بين عديد النواب داخل قبة البرلمان الى جانب مطالب بتاجيل النظر في المشروع.





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