نادي احد السعودي يتعاقد مع لاعب حمام الانف عدي بلحاج

اعلن نادي احد (الدرجة الاولى السعودية لكرة القدم) يوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تعاقده مع لاعب الوسط التونسي عدي بلحاج لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق نادي حمام الانف.وانتقل عدي بلحاج الى نادي حمام الانف سنة 2018 قادما من الكوكب الرياضي بسوق الاحد وساهم خلال الموسم الماضي في عودة فريق الضاحية الجنوبية الى الرابطة المحترفة الاولى.وانهى نادي احد بطولة الموسم الماضي في المركز السادس من بين 20 فريقا في بطولة الدرجة الاولى السعودية التي ستنطلق في موسمها الجديد 2021-2022 يوم 6 سبتمبر المقبل.