موكب تابين الممثلة دلندة عبدو بمقر الاذاعة التونسية

انتظم بمقر الاذاعة التونسية اليوم الاربعاء موكب تابين الممثلة القديرة دلندة عبدو التي وافاها الاجل المحتوم امس الثلاثاء 29 جوان وذلك بحضور الرئيس المدير العام بالنيابة للاذاعة التونسية محمد الاسعد الداهش وعدد من افراد عائلتها وثلة من الممثلين والفاعلين في الحقل الثقافي.وتولى رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية يوسف بن ابراهيم بالمناسبة تابين الراحلة التي تركت بصمات واضحة في مجال الاعمال التلفزية والاذاعية من خلال مشاركتها في العديد من الانتاجات التمثيلية الدرامية والكوميدية.والراحلة دلندة عبدو واسمها الحقيقي خيرة الغربي ممثلة تونسية ولدت يوم 02 ديسمبر 1928 بنهج تربة الباي بتونس العاصمة وعرفها الجمهور في العديد من الاعمال الكوميدية بشكل خاص ولها مشاركات علقت بذاكرة التونسيين نذكر منها سلسلة "محل شاهد" و"امي تراكي" كما شاركت في العديد من المسلسلات على غرار "الدوار" و"الخطاب على الباب" و"عنبر الليل" و"حكايات العروي" و"الحصاد" وغيرها من الاعمال.